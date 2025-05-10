Trump: Çin’e Anlaşma Olmazsa, İzin Vermem!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’le gerçekleştirecekleri ticaret görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde konuşan Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini kullandı. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisinin ardından iki ülke arasındaki ilk yüz yüze toplantı olacak.

İSVEÇRE GÖRÜŞMELERİ VE BESSENT’İN ROLÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli temsilcilerle bir araya gelecek. Çin heyetine Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, görüşmelere dair bir soruya, Bessent’in bir anlaşma yapmadan dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğramayacağını ifade ederek, “Hayır, hiç de değil” yanıtını verdi.

TRUMP’TAN ÇİN’E MESAJ: ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin’e karşı 1 trilyon dolar ticaret açığı verdiğini hatırlatarak, mevcut politikalarla bu açığın önüne geçtiklerini belirtti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” dedi. Trump, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına geri dönüşüne müsaade etmeyeceğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞININ GÖLGESİNDE GÖRÜŞMELER

İsviçre’deki görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisinin ardından gerçekleştiriliyor. Çin, bu karara karşılık olarak yüzde 125 gümrük vergisi uygulamıştı. Görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli taşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” açıklamıştı.