Trump: Çin Taviz Vermeli, Vergi Düşer!

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ DÜZENLEMESİ YENİ BİR DÖNEMİ İŞARET EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yönelik yüzde 145’lik gümrük vergisini yüzde 80’e indirme önerisi, uluslararası ticarette yeni bir dönemin habercisi olabiliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın bu indirimi tek taraflı yapmayacağını ve Çin’in de bazı tavizler vermesi gerektiğini belirtti. Hafta sonu İsviçre’de gerçekleşecek görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşının ilk resmi yüz yüze temasını oluşturacak.

LEAVITT: TEK TARAFLI İNDİRİM YOK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump’ın Çin’e yönelik gümrük vergilerini yüzde 80’e düşürme önerisini açıkladı. Leavitt, “Başkan, Çin’e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceği yönündeki tutumunu sürdürüyor, onlardan da tavizler görmemiz gerekiyor. Yüzde 80 rakamına gelince, bu Trump’ın ortaya attığı rakamdı. Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz” dedi. Müzakerelerin ardından Hazine Bakanı Scott Bessent veya Trump’ın doğrudan bilgilendirme yapacağını da ifade etti.

İSVİÇRE’DE KRİTİK GÖRÜŞME

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihlerinde İsviçre’de Çinli yetkililerle buluşacak. Çin heyetine, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisi sonrası gerçekleşecek ilk resmi toplantı olma özelliğini taşıyor. Leavitt, “ABD ve Çin bir süredir görüşüyordu, şimdi ekipler şahsen bir araya gelecek. Trump ve ticaret ekibi, Amerika için en iyi anlaşmayı sağlamak üzere çalışacak” dedi.

TRUMP’TAN SOSYAL MEDYA MESAJI

Trump, 9 Mayıs 2025’te Truth Social hesabından, “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent’e kalmış” ifadesini paylaştı. Bu açıklama, Trump’ın gümrük vergisi konusundaki kararlı tutumunu gözler önüne seriyor. Çin ise ABD’ye karşı yüzde 125’lik bir gümrük vergisiyle misilleme yapma yoluna gitti.

İNGİLTERE ANLAŞMASI VE YÜZDE 10 TEMEL TARİFE

Leavitt, İngiltere ile varılan ticaret anlaşmasının “detaylar tamamlanmadan açıklandığı” iddiasını reddederek, anlaşmanın başarılı olduğunu savundu. Trump’ın İngiltere de dahil olmak üzere diğer ülkelerle yürüttüğü müzakerelerde yüzde 10’luk temel tarifeyi sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD’nin birçok ticaret ortağıyla görüşmeler yaptığını belirtti.

TİCARET SAVAŞININ ARKA PLANI

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına uyguladığı yüzde 34, ardından yüzde 104 ve en son yüzde 145 gümrük vergisi ile tırmandı. Çin ise cevap olarak ABD mallarına önce yüzde 34, sonra yüzde 84 ve en son yüzde 125 oranında vergi uyguladı. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmakta ısrar etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” belirtti. İsviçre’deki görüşmeler, bu gerilimi hafifletmek için kritik bir fırsat olarak değerlendiriliyor.