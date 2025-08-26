Trump, Cook’u Fed’den aldı

TRUMP’IN MEKTUBU VE CEVABI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabında ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a yönelik bir mektubu paylaştı. Mektubunda, Fed yasasının kendisine tanıdığı yetkilere vurgu yapan Trump, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” ifadesini dile getirdi. Trump, yasanın kendisine, “sebep” olduğu takdirde bir yönetim kurulu üyesini görevden alma yetkisi sunduğunu belirterek, Cook’u görevden alması için yeterli bir neden bulunduğunu kaydetti.

COOK’UN YANLIŞ BEYANLARI

Trump, Cook’un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli bir gerekçe sundu. Cook’un iki hafta arayla iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını ifade eden Trump, “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız” şeklinde değerlendirdi.

FED’E GÜVEN VE DÜRÜSTLÜK VURGUSU

Fed’in faiz oranlarını belirlemek ve üye bankaları düzenlemek konusunda büyük bir sorumluluğa sahip olduğuna dikkat çeken Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed’i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne tam güvenmesi gerektiğini açıkladı. Trump, “Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, bu davranışların finansal işlemler çerçevesinde Cook’un yetkinliğini ve güvenilirliğini sorgulamaya yol açtığını dile getirdi.

İSTİFA ÇAĞRISI VE COOK’UN CEVABI

Trump, bir hafta önce sosyal medya hesabından, Bloomberg’in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin Cook hakkında soruşturma açılması talebini paylaşıp, “Cook hemen istifa etmelidir” demişti. Bu iddiaların ardından Cook, Pulte’nin kendisi Fed’e katılmadan dört yıl önceki bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturma başvurusu yaptığını belirtti. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” açıklamasında bulundu.