Trump, Cook’u Fed’den görevden aldı

TRUMP’IN MEKTUBU VE GÖREVDEN ALMA TALEBİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a yönelik yazdığı mektubu paylaştı. Mektubunda Fed yasasının kendisine tanıdığı yetkilere değinen Trump, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” ifadesini kullandı. Trump, bu yasanın kendisine, “sebep” olması durumunda bir yönetim kurulu üyesini göreve son verme yetkisi verdiğini belirterek, Cook’u görevden alma sebepleri olduğunu aktardı. Ayrıca, Cook’un bir veya birden fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunduğuna dair yeterli gerekçe olduğunu savundu.

KİŞİSEL İKAMETGAH İDDİASI

Trump, Cook’un sadece iki hafta arayla iki farklı mülkün birincil ikametgahı olduğuna dair taahhüt belgeleri imzaladığını belirtti. “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız” değerlendirmesinde bulundu. Ek olarak, Fed’in faiz oranlarını belirleme ve rezerv ile üye bankaları düzenleme konusundaki sorumluluklarına dikkat çekti. Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed’i denetleme görevini üstlenen üyelerin güvenilirliğine tam bir güven duyması gerektiğini vurguladı.

Trump, “Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz” diyerek Cook’un davranışlarının sorgulanabilir olduğunu ifade etti. Ayrıca, başkan olarak ABD kanunlarının sadakatle uygulanmasını sağlama görevine vurgu yaparak, “Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım” şeklinde değerlendirmede bulundu.

İSTİFA ÇAĞRISI VE CEVAP

Trump, geçen hafta sosyal medya üzerinden, Bloomberg’in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini paylaşmış ve “Cook hemen istifa etmelidir” demişti. Bu istifa çağrısının ardından Cook ise, Pulte’nin kendisi Fed’e katılmadan önceki bir mortgage müracaatı hakkında soruşturma açılması için başvuruda bulunduğunu ve “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” açıklamasını yapmıştı.