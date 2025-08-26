Trump, Cook’u Fed’den Görevden Aldı

TRUMP’IN MEKTUBU ANDIĞI YETKİLER

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformunda ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a yazdığı mektubu paylaştı. Mektubunda, Fed yasasının kendisine tanıdığı yetkilere vurgu yapan Trump, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” şeklinde bir ifade kullandı. Trump, yasanın kendisine, bir yönetim kurulu üyesini görevden almayı mümkün kıldığını belirterek, Cook’u görevden alması için yeterli neden bulunduğunu ifade etti.

COOK’UN TAHAHHÜTLERİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Trump, Cook’un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceği yönünde yeterli delil olduğunu öne sürdü. Cook’un, iki hafta içinde iki farklı mülkün birincil ikametgahı olduğuna dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını aktaran Trump, “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız” değerlendirmesinde bulundu.

AMERİKAN HALKINA GÜVEN VURGUSU

Fed’in faiz oranlarını belirleme ve üye bankaları düzenleme konusunda büyük bir sorumluluk taşıdığına dikkat çeken Trump, Amerikan halkının, Fed’i denetleyen üyelerin dürüstlüğüne güven duyabilmesi gerektiğini vurguladı. Trump, “Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz. Bu durum, finansal işlemlerdeki yetkinliğinizi ve güvenilirliğinizi sorgulatıyor” şeklinde ifadelerde bulundu.

BAŞKANLIK GÖREVİ VE YASALARA BAĞLILIK

Başkan olarak, ABD kanunlarının sadakatle uygulanmasını sağlamakla yükümlü olduğunu belirten Trump, “Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım” açıklamasını yaptı.

COOK’A İSTİFA ÇAĞRISI

Geçtiğimiz hafta Trump, sosyal medya üzerinden, Bloomberg’in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten haberi paylaştı ve “Cook hemen istifa etmelidir” dedi. Cook, Pulte’nin kendisini Fed’e katılmadan dört yıl önce yapılan bir mortgage müracaatıyla ilgili olarak soruşturulması için başvurduğunu belirterek, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” şeklinde bir açıklama yaptı.