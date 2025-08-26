Trump, Cook’u Fed Üyeliğinden Aldı

TRUMP’TAN FED ÜYESİNE GÖREVDEN ALMA TEHDİDİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a hitaben yazdığı mektubu paylaştı. Bu mektupta, Fed yasasının kendisine tanıdığı yetkilere atıfta bulunarak, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” ifadesini kullandı. Trump, söz konusu yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını mümkün kıldığını belirtti ve Cook’un görevden alınması için yeterli neden olduğuna dikkat çekti.

COOK’UN DAVRANIŞLARI VE GÜVENİLİRLİĞİ

Trump, Cook’un en az bir mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunmuş olabileceğine dair yeterli kanıt sundu. Cook’un iki hafta arayla iki farklı mülkü birincil ikametgahı olarak taahhüt eden belgeleri imzaladığını ifade etti. “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız,” değerlendirmesinde bulundu. Fed’in faiz oranlarını belirleme ve üye bankalarını düzenleme gibi önemli bir sorumluluğa sahip olduğuna vurgu yapan Trump, Amerikan halkının, politika belirleme ve Fed’i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne güvenebilmesi gerektiğini dile getirdi.

İSTİFA ÇAĞRISI VE CEVAP

Trump, geçen hafta sosyal medya hesabında, Bloomberg’in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini belirten bir haberi paylaşarak, “Cook hemen istifa etmelidir” açıklamasını yaptı. Pulte’nin iddialarının ardından Cook, Pulte’nin kendisi Fed’e katılmadan dört yıl önceki bir mortgage başvurusu nedeniyle soruşturma yapılması için başvuruda bulunduğunu bildirdi. “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok,” diye belirtti.