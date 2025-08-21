Trump Cook’un İstifasını İstedi

TRUMP’TAN COK’A İSTİFA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim Kurulu üyesi Lisa Cook’un istifasını talep etti. Bu isteğin arka planında, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin Cook’un ipotek sözleşmeleriyle ilgili “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na iletmesi bulunuyor. Bloomberg’in eriştiği mektupta, Pulte, Adalet Bakanı Pam Bondi ve diğer yetkililere yazdığı yazıda, Cook’un birincil ikametgah şartıyla iki farklı konut için aynı anda ipotek aldığını öne sürdü. Bu durum, ipotek dolandırıcılığı kapsamına girebilecek bir durum olarak değerlendiriliyor. Ayrıca belgelerde, Georgia’daki konutun kısa bir süre sonra kiralık olarak listelendiği iddiası da yer alıyor. Şu an için resmi bir suçlama yapılmamış durumda. Adalet Bakanlığı ve Fed, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, Cook da iddialara yanıt vermekten kaçındı. Trump yönetimi, son zamanlarda Demokrat isimlere yönelik benzer ipotek dolandırıcılığı soruşturmalarını gündeme getirmişti. California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James de bu bağlamda eleştirilmişti. Cook, 2022 yılında ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed yönetim kuruluna atanmış ve kurumun tarihinde görev alan ilk siyahi kadın olmuştu. Cook’un görev süresi 2038’de sona erecek olup, geleceği Adalet Bakanlığı’nın atacağı adımlara bağlı olarak şekillenecek.

ISTİFA ETMEYE NİYETİM YOK

Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin iddiaları ve Trump’ın istifa talebinin ardından bir açıklamada bulundu. Cook, Pulte’nin kendisinin Fed’e katılmadan önceki bir mortgage başvurusu nedeniyle soruşturulması için başvurduğunu sosyal medyada duyurduğunu belirtti. “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” ifadesini kullanan Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili oluşan her türlü soruyu ciddiye aldığını vurguladı. Bu nedenle gerçekleri ortaya koymak ve meşru soruları yanıtlamak için doğru bilgileri toplamaya çalıştığını belirtti.