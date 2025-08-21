Trump, Cook’un İstifasını İstedi

Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim kurulu üyesi Lisa Cook’un istifasını talep etti. Bu talep, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Cook’un ipotek sözleşmeleri ile ilgili “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na iletmesinin ardından ortaya çıktı. Bloomberg’in elde ettiği mektuba göre Pulte, Adalet Bakanı Pam Bondi ve diğer yetkililere yazdığı yazıda, Cook’un Michigan ve Georgia’daki iki konut için aynı anda “birincil ikametgah” şartıyla ipotek aldığını öne sürdü. Bu durum, ipotek dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilebiliyor. Belgelerde ayrıca Georgia’daki konutun kısa bir süre sonra kiralık olarak listeye alındığı iddiası da yer aldı. Şu an için resmi bir suçlama yapılmadı. Adalet Bakanlığı ve Fed konuyla ilgili hiçbir yorumda bulunmazken, Cook da iddialara dair bir yanıt vermedi. Trump yönetimi, güncel dönemde Demokrat isimlere yönelik benzer ipotek dolandırıcılığı soruşturmalarını da gündeme taşıdı. California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James de bu kapsamda ele alınmıştı. Cook, 2022’de ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed yönetim kuruluna atanarak, bu kurumun tarihinde görev alan ilk siyahi kadın olmuştu. 2038’de sona erecek olan Cook’un geleceği, Adalet Bakanlığı’nın alacağı kararlarla belirlenecek.

BASKILARA KARŞI YANIT VERDİ

Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın istifa talebi üzerine bir açıklama yaptı. Pulte’nin, kendisinin Fed’e katılmadan dört yıl önce gerçekleştirdiği bir mortgage başvurusu nedeniyle soruşturma başlatılması talebinde bulunduğunu sosyal medya üzerinden belirten Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok.” diye belirtti. Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruya ciddiyetle yaklaştığını vurgulayarak, meşru soruları yanıtlamak ve gerçekleri ortaya koymak amacıyla doğru bilgileri topladığını ifade etti.

