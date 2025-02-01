More
Gündem

Trump: DEAŞ Lideri Hedef Alındı

trump-deas-lideri-hedef-alindi

TRUMP’TAN PAYLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, bu konuya dair X sosyal medya hesabından bilgi verdi. Trump, üst düzey örgüt üyesinin bir mağarada gizlendiğini ve ABD ile müttefikleri için tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda sabah saatlerinde gerçekleştirilen nokta atışı hava saldırısı ile, söz konusu üst düzey örgüt üyesinin yanı sıra diğer teröristlerin de öldürüldüğünü aktardı.

BIDEN’A YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Trump, paylaşımında Biden yönetimini eleştirerek, bu saldırının önemi ve etkinliği üzerine vurgu yaptı. Bu tür operasyonların, terörle mücadeledeki kararlılığı artırdığına dikkat çekti. Özellikle, bu tür adımların güvenliği sağlama noktasında kritik rol oynadığına işaret etti.

ÖNEMLİ

Manşet

Trabzonspor, Oleksandr Zubkov’u Trabzon’a Getirdi

Trabzonspor, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında oynayan Oleksandr Zubkov'u kadrosuna katarak transferini gerçekleştirdi.
Manşet

Galatasaray, Tofaş’a Deplasmanda Mağlup Oldu!

Tofaş, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Galatasaray'ı 88-83 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.