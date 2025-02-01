Trump: DEAŞ Lideri Hedef Alındı

TRUMP’TAN PAYLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, bu konuya dair X sosyal medya hesabından bilgi verdi. Trump, üst düzey örgüt üyesinin bir mağarada gizlendiğini ve ABD ile müttefikleri için tehdit oluşturduğunu dile getirdi. Kendisiyle yapılan görüşmeler sonucunda sabah saatlerinde gerçekleştirilen nokta atışı hava saldırısı ile, söz konusu üst düzey örgüt üyesinin yanı sıra diğer teröristlerin de öldürüldüğünü aktardı.

BIDEN’A YÖNELİK ELEŞTİRİLER

Trump, paylaşımında Biden yönetimini eleştirerek, bu saldırının önemi ve etkinliği üzerine vurgu yaptı. Bu tür operasyonların, terörle mücadeledeki kararlılığı artırdığına dikkat çekti. Özellikle, bu tür adımların güvenliği sağlama noktasında kritik rol oynadığına işaret etti.