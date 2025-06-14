Dünya

Trump, Ekibiyle Gerilimi Değerlendirdi

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TOPLANTI DETAYLARI

Beyaz Saray’ın yayınladığı Trump’ın günlük programına göre, Durum Odası’ndaki toplantı basına kapalı yapıldı. Bu toplantıda, İsrail-İran geriliminin bölgedeki etkileri, ABD-İran müzakerelerinin geleceği ve gerilimin uluslararası boyutları üzerine görüşmeler yapıldığı ifade edildi.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA YOK

Beyaz Saray, toplantıya dair henüz bir açıklama yapmamış durumda. Bilgilerin sunulmasıyla, toplantının içeriği hakkında spekülasyonlar başlamış olabilir. Bu durum, uluslararası ilişkiler açısından önemli gelişmelere işaret edebilir.

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