Trump, Eylül’de Tel Aviv’e gidebilir

ATEŞKES VE ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ HIZLANIYOR

Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkes ve esir takası müzakereleri, diplomatik trafiği hızlandırıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesine bilgi veren Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın, müzakerelerde bir ilerleme sağlanması durumunda Eylül ayındaki İngiltere ziyaretinden önce Tel Aviv’e gelebileceğini aktardı. Eğer bu gerçekleşirse, Trump’ın, İngiltere Kralı 3. Charles’ın daveti üzerine 17-19 Eylül tarihlerinde Londra’ya gerçekleştireceği resmi ziyaretten önce İsrail’i ziyaret edeceği ifade edildi. Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı” açıklamasında bulundu. İsrailli yetkili de Trump’ın İsrail’e gidebileceğini ancak henüz “somut” bir durumun ortaya çıkmadığını dile getirdi. Ayrıca haberde Washington yönetiminin Gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı da belirtildi. İsrail ile Hamas heyetlerinin Doha ve Kahire’de temaslarda bulunduğu kaydediliyor.

MOSSAD’DAN KATAR ZİYARETİ

İsrail’de yayın yapan Kanal 13, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’deki ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar’ı ziyaret ettiğini bildirdi. Diğer yandan Hamas yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyetin, müzakerelere yönelik görüşmeler yapmak amacıyla 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği aktarıldı.

MÜZAKERELERDEKİ TIKANIKLIK

Gazze’de ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Temmuz ayının son haftasında İsrail, başta Gazze’den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel konularda taviz vermeyerek, Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, aynı hafta “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu öne sürerek, Doha’daki ateşkes görüşmelerini yürüten ekibini “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını ifade etti. Hamas ise kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu belirtmesine rağmen, İsrail’in, kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğini dile getirdi. Bununla birlikte İsrail, ateşkes teklifini Hamas’ın kabul etmediğini savundu.