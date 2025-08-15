Trump, Eylül’de Tel Aviv’e gidebilir

ATEŞKES VE ESİR TAKASI MÜZAKERELERİ

Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkes ve esir takası müzakereleri, diplomatik trafiği hızlandırıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesinin aktardığına göre, Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerde ilerleme sağlanması durumunda Eylül ayında İngiltere ziyareti öncesi Tel Aviv’e gelebileceğini belirtti. Eğer bu gerçekleşirse, Trump, 17-19 Eylül tarihleri arasında Londra’ya yapacağı resmi ziyaret öncesi İsrail’i ziyaret edecek. Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı” dedi. Bu konudaki İsrailli bir yetkili de, Trump’ın İsrail’e gelebileceğini ancak henüz “somut” bir durumun yaşanmadığını ifade etti. Haberde, Washington yönetiminin Gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması için taraflara baskı yaptığı dile getirildi. İsrail ile Hamas heyetlerinin Doha ve Kahire’de temaslar yürüttüğü bildiriliyor.

MOSSAD DİREKTÖRÜ KATAR’DA

İsrail’de yayın yapan Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar’ı ziyaret ettiğini bildirdi. Öte yandan, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye önderliğindeki bir heyetin, müzakerelere dair görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği aktarıldı.

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle çıkmaza sürüklenmişti. İsrail, Temmuz’un son haftasında, başta Gazze’den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel başlıklarda taviz vermeden Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekilmişti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, aynı hafta “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu belirterek, Doha’da ateşkes görüşmelerini yürüten ekibi “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını açıkladı. Hamas yetkilileri, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduklarını ifade etmesine rağmen, İsrail’in kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında başka bir teklifi kabul etmediğini belirtti. İsrail ise ateşkes teklifinin Hamas tarafından kabul edilmediğini öne sürdü.