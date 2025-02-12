Trump Faiz İndirim Çağrısını Sürdürdü

TRUMP’TAN FAİZ ORANLARINA YENİ ÇAĞRI

ABD Başkanı Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı yeni paylaşımda faiz oranlarının düşürülmesi gerektiğini dile getirdi. Trump, “Faiz oranları düşürülmeli, bu da önümüzdeki tarife düzenlemeleri ile el ele yürümelidir. Hadi Rock’n Roll yapalım Amerika!!” sözleriyle bu konudaki düşüncelerini paylaştı.

İKTİSAL GELİŞMELER ÜZERİNDEKİ ETKİ

Başkan Trump, faiz oranlarının indirilmesinin yanı sıra, bu durumun tarife düzenlemeleriyle de bağlantılı olması gerektiğini vurguluyor. Yüksek faiz oranlarının ekonomik büyüme üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya yönelik çabalar, yatırımcıların ve tüketicilerin harcamalarını artırmalarını sağlayabilir.