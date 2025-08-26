Trump, Fed Üyesi Cook’u Görevden Aldı

ABD BAŞKANINDAN FED ÜYESİNE GÖREVDEN ALMA İLE İLGİLİ MEKTUP

Trump, sosyal medya üzerinden Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a yönelik mektubunu paylaştı. Mektubunda, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” ifadesini kullanan Trump, kendisine tanınan yasal yetkileri hatırlattı. Bunun yanı sıra, Trump, Cook’un görevden alınması için yeterli sebep bulunduğunu kaydetti ve bu yasanın, bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasına imkan tanıdığını bildirdi.

SEBEPLERİ AÇIKLADI

Trump, Cook’un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanda bulunmuş olabileceğini öne sürdü. Cook’un, iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını belirten Trump, “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez” ifadelerini kullandı. Durumun, Cook’un dürüstlüğü ve güvenilirliği hakkında endişeler doğurduğunu belirterek, “Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, sizin dürüstlüğünüze güven duymuyoruz” değerlendirmesini yaptı.

GÖREVDEN ALINMA GEREKEN BİR KONU

Trump, Başkan olarak ABD yasalarının uygulanmasını sağlamakla yükümlü olduğunu vurguladı. “Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım” ifadesini kullandı. Trump, Cook’a yönelik istifa çağrısında bulunmuştu. Geçtiğimiz hafta, Cook hakkında istifa talep eden haberler paylaşan Trump, “Cook hemen istifa etmelidir” ifadelerini kullanmıştı.

Cevap veren Cook, iddialara yanıt vererek, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” dedi. Ayrıca, Pulte’nin kendisi hakkında başvurusunun, Fed’e katılmadan dört yıl önceki bir mortgage müracaatına dayandığını belirtti.