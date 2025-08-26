Trump, Fed Üyesi Cook’u Görevden Aldı

TRUMP, FED ÜYESİ LISA COOK’U GÖREVDEN ALDI

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabı üzerinden ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’a yazdığı bir mektubu paylaşmış durumda. Mektubunda, Fed yasasının kendisine tanıdığı yetkilere dikkat çeken Trump, “Fed Yönetim Kurulu üyeliği görevinden derhal alınmış bulunmaktasınız” ifadesini kullanıyor. Trump, ilgili yasanın, kendisinin takdirine bağlı olarak bir yönetim kurulu üyesinin görevden alınmasını “sebep” olması halinde mümkün kıldığını belirtiyor ve Cook’u görevden alması için yeterli sebeplere sahip olduğunu kaydediyor.

COK’UN MORTGAGE SÖZLEŞMELERİ ÜZERİNE SUÇLAMALAR

Trump, Cook’un bir veya daha fazla mortgage sözleşmesinde yanlış beyanlarda bulunduğunu öne sürüyor. İki hafta arayla, Cook’un iki farklı mülkün birincil ikametgahı olacağına dair taahhüt verdiği belgeleri imzaladığını ifade eden Trump, “İkinci taahhüdünüzü verirken ilk taahhüdünüzden haberdar olmadığınız düşünülemez. Her ikisini de yerine getirmeyi amaçlamış olmanız imkansız” değerlendirmesinde bulunuyor. Ayrıca Fed’in faiz oranlarını belirlemek ve bankaları düzenlemek konularında önemli sorumluluklar taşıdığına dikkat çekiyor.

DÜRÜSTLÜK VURGUSU

Trump, Amerikan halkının, Fed’i denetleme görevini üstlenen üyelerin dürüstlüğüne güvenmesi gerektiğini vurguluyor. “Finansal bir konuda sergilediğiniz aldatıcı ve potansiyel olarak suç teşkil eden davranışınız ışığında, onlar ve ben sizin dürüstlüğünüze bu tür bir güven duymuyoruz. Bu durum, finansal işlemlerde, finansal düzenleyici olarak yetkinliğinizi ve güvenilirliğinizi sorgulamaya neden oluyor” ifadelerini kullanıyor. Başkan olarak, ABD kanunlarının sadakatle uygulanmasını sağlamanın bir görevi olduğunu belirten Trump, “Bu yasaların sadakatle uygulanmasının, sizin derhal görevden alınmanızı gerektirdiği sonucuna vardım” değerlendirmesini yapıyor.

COK’A İSTİFA ÇAĞRISI YAPILDI

Geçen hafta Trump, sosyal medya üzerinden Bloomberg’in Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, ABD Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiğini duyurdu. “Cook hemen istifa etmelidir” diyerek istifa çağrısında bulundu. Cook ise Pulte’nin kendisinin Fed’e katılmadan önceki bir mortgage müracaatı nedeniyle soruşturulması için başvuruda bulunduğunu belirtirken, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” açıklaması yaptı.