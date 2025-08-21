Trump, Fed Üyesi’nin İstifasını İstedi

TRUMP’TAN COK’A İSTİFA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Federal Rezerv Yönetim kurulu üyesi Lisa Cook’un istifasını talep etti. Bu talep, ABD Federal Konut Finans Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin Cook’un ipotek sözleşmeleriyle ilgili “yanlış beyan” iddialarını Adalet Bakanlığı’na taşımasının ardından gerçekleşti. Bloomberg’in eriştiği mektuba göre, Pulte, Adalet Bakanı Pam Bondi ve diğer yetkililere hitaben yazdığı belgede, Cook’un hem Michigan hem de Georgia’da iki farklı konut için aynı anda “birincil ikametgah” şartıyla ipotek aldığını belirtti. Bu durum, ipotek dolandırıcılığı kapsamında değerlendirilebiliyor. Ayrıca belgelerde, Georgia’daki konutun kısa bir süre sonra kiralık olarak listelendiği iddiası da yer alıyor. Şu ana kadar resmi bir suçlama yöneltilmedi. Adalet Bakanlığı ve Fed konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı, Cook da iddialara cevap vermedi. Trump yönetimi son dönemlerde Demokrat isimlere yönelik benzer ipotek dolandırıcılığı soruşturmalarını gündeme getirmişti. California Senatörü Adam Schiff ve New York Başsavcısı Letitia James de bu kapsamda eleştirilmişti. Cook, 2022’de ABD Başkanı Joe Biden tarafından Fed yönetim kuruluna atandı ve bu görevle kurumun tarihinde ilk siyahi kadın üyesi oldu. Görev süresi 2038’de dolacak olan Cook’un geleceği, Adalet Bakanlığı’nın alacağı kararlara bağlı.

COOK’TAN İSTİFA EDİYORUM AÇIKLAMASI

Cook, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin iddiaları ve ABD Başkanı Donald Trump’ın istifa talebinin ardından bir açıklama yaptı. Pulte’nin, Cook’un Fed’e katılmadan 4 yıl önce yaptığı bir ipotek başvurusu nedeniyle soruşturulması çağrısını sosyal medya üzerinden duyurduğuna dikkat çeken Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok.” şeklinde ifade kullandı. Cook, Fed Yönetim Kurulu Üyesi olarak mali geçmişiyle ilgili her türlü soruyu ciddiye aldığını vurguladı ve bu bağlamda meşru soruları yanıtlamak ve gerçeklerin ortaya konması için doğru bilgileri topladığını belirtti.