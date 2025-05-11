Trump, Filistin’i Tanıyacak Mı?

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GÜNDEMİ BELİRLEYECEK AÇIKLAMA

ABD Başkanı Trump, Orta Doğu ziyaretinden önce “büyük bir açıklama yapacağı” bilgisiyle kamuoyunda merak uyandırdı. Ancak bu konuda İsrail medyası Jerusalem Post’un aktardığı bir habere göre, Trump’ın açıklamasıyla ilgili heyecan daha da arttı. Haberin içine yerleştirilen iddialara göre Trump, İsrail’e yapmayı planladığı ziyareti iptal edip, Suudi Arabistan’a gitmeden önce Filistin devletini tanıyacak. Jerusalem Post, konuyla ilgili “körfezden isimsiz bir siyasi kaynağa” atıfta bulunarak, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun arasının bozulduğunu, buna karşın Filistin hükümetini resmen tanıma kararı aldığını belirtiyor.

SUUDİ ARABİSTAN ZİRVESİ VE FİLİSTİN’İN TANINMASI

Suudi Arabistan’daki körfez zirvesi, Trump’ın ikinci başkanlık dönemi kapsamında Suudi Arabistan’a gerçekleştireceği ilk ziyaret çerçevesinde yapılacak. Bu buluşma, Trump’ın 21 Mayıs 2017 tarihindeki ilk Körfez zirvesinden sonra aynı başlık altında düzenleyeceği ikinci toplantı olacak. Trump, Kanada Başbakanı Mark Carney ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde bu zirveye dikkat çekerek “çok önemli bir açıklama” yapacağını vurgulamıştı. Zirveye, körfez ülkelerinin tüm liderlerinin katılması bekleniyor. Ancak Kral Selman bin Abdülaziz’in sağlık sorunları nedeniyle bu toplantıya katılmayacağı bilgisi geliyor.

ORTADOĞU’DA GÜÇ DENGELERİ DEĞİŞEBİLİR

Jerusalem Post’a göre, eski bir Körfez diplomatı “Başkan Donald Trump, Filistin Devleti’ne dair bir açıklama yapacak ve Hamas’ın dahil olmadığı bir devletin kurulmasına yönelik Amerikan tanımasını ilan edecek” dedi. Aynı kaynak, “Bu açıklama gerçekleşirse Ortadoğu’daki güç dengelerini değiştirecek en önemli karar olur ve Abraham Anlaşmaları’na yeni ülkeler katılır” diyerek durumu değerlendiriyor.

TRUMP VE İSRAİL ARASINDAKİ İLİŞKİ

Ancak ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, bu iddiaları sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda reddetti. Huckabee, “İsrail’in ABD’den daha büyük bir dostu yok” açıklamasında bulundu ve “Jerusalem Post’un bu kimliği belirsiz ‘kaynaktan’ daha iyi kaynaklara ihtiyacı var. 4 yaşındaki torunum Teddy daha güvenilir. Bu haberi Teddy’den dinleyin. Bu makale saçmalık.” yorumunu yaptı. Huckabee ayrıca, İsrail’in i24 haber kanalına verdiği röportajda “Trump ve Netanyahu’nun Suriye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bazı anlaşmazlıklar yaşadığı, ama hala birbirlerini sevdikleri” belirtti. Huckabee, “Trump hala İsrail’i seviyor” ifadesini dile getirdi.