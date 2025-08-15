Trump, Gazze İçin Tel Aviv’e Gidebilir

ATEŞKES MÜZAKERELERİNE DİPLOMATİK TRAFİK ETKİSİ

Gazze Şeridi’nde devam eden ateşkes ve esir takası müzakereleri, diplomatik trafiği hızlandırıyor. İsrail merkezli Yedioth Ahronot gazetesine konuşan Beyaz Saray kaynakları, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakerelerde ilerleme sağlanması durumunda Eylül ayında İngiltere ziyareti öncesi Tel Aviv’e gelebileceğini aktarıyor. Eğer gerçekleşirse, Trump’ın, İngiltere Kralı 3. Charles’ın davetiyle 17-19 Eylül tarihleri arasında Londra’ya yapacağı resmi ziyaret öncesinde İsrail’i ziyaret etmesi bekleniyor. Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan, eylül ayında Britanya’yı ziyaret edecek ve İsrail’de mola vermesi mümkün, ancak kesin değil ve henüz kesinleşmedi. Gelişmelere bağlı” ifadelerini kullanıyor. İsrailli bir yetkili, Trump’ın İsrail’e gelebileceğini, ancak henüz “somut” bir durumun ortaya çıkmadığını belirtiyor. Haberde, Washington yönetiminin Gazze’de kapsamlı bir ateşkes anlaşması sağlamak için taraflara baskı yaptığına da dikkat çekilmekte.

MOSSAD YETKİLİSİ KATAR ZİYARETİNDE

Kanal 13 televizyonu, Mossad Direktörü David Barnea’nın Gazze’de ateşkes ve esir takası müzakereleri çerçevesinde Katar’ı ziyaret ettiğini bildiriyor. Ayrıca, Hamas yöneticisi Halil el-Hayye liderliğindeki bir heyetin müzakerelere dair görüşmeler yapmak üzere 12 Ağustos Salı günü Mısır’ın başkenti Kahire’ye gittiği kaydediliyor. Öte yandan, müzakerelerin tıkandığı ve henüz bir çözüm sağlanamadığı vurgulanıyor.

Gazze’deki ateşkes müzakereleri, İsrail’in tutumu nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. İsrail, temmuz ayının son haftasında başta Gazze’den çekilme, savaşı sonlandırma ve esirlerin serbest bırakılması gibi temel konularda hiçbir taviz vermeden Katar’da Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerden çekildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, aynı dönemde “Hamas’ın ateşkes konusunda isteksiz” olduğunu iddia ederek, Doha’daki görüşmeleri yürüten ekibi “danışma amacıyla” geri çağırma kararı aldıklarını bildirdi. Hamas, kapsamlı bir ateşkes ve esir takası anlaşmasına açık olduğunu belirtmesine rağmen, İsrail’in sadece kendi şartlarının geçerli olduğu geçici bir ateşkes dışında bir teklifi kabul etmediğine dikkat çekiyor. Buna karşın İsrail, ateşkes teklifinin Hamas tarafından reddedildiğini öne sürüyor.