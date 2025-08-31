Trump Golf Fotoğrafıyla İfşa Oldu

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SÖYLENTİLER

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 26 Ağustos’taki kabine toplantısından bu yana kamuoyu önüne çıkmaması sosyal medyada sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara yol açtı. Reddit platformunda başlayan tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına kadar uzandı. Trump’ın en son 26 Ağustos’ta Beyaz Saray’daki kabine toplantısından sonra görünmemesi, sağlığına dair söylentileri arttırdı. Bu platformda, “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor” gibi ifadeler yer aldı.

AÇIKLAMA VE FOTOĞRAFLAR

Bu gelişmeler üzerine bir Beyaz Saray yetkilisi, bugün Axios haber sitesine, “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” şeklinde bir açıklama yaptı. Ardından, X platformundaki bazı hesaplarda, Trump’ın aile üyeleriyle birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Klübü’ne golf oynamak üzere Beyaz Saray’dan çıkarken çekilen fotoğrafların yayınlandığı görüldü.