Trump Golf Oynarken Sağlık İddialarını Yalanladı

TRUMP’IN KAMERALARDAN UZAK KALMASI

ABD Başkanı Donald Trump’ın 26 Ağustos’taki kabine toplantısından bu yana kamuoyuna çıkmaması sosyal medya platformlarında sağlık durumu konusunda spekülasyonları artırdı. Reddit’te başlatılan tartışmalar, Trump’ın hayatta olup olmadığına kadar uzandı. Başkan’ın en son 26 Ağustos’ta Beyaz Saray’daki bu toplantıdan beri ekranlarda görünmemesi, sağlığıyla ilgili söylentileri gündeme getirirken, sitede “ABD Başkanı çarşamba gününden beri kamuoyunda görülmedi, bu hafta sonu için planlanmış herhangi bir kamu etkinliği yok. Öldüğüne dair söylentiler dolaşıyor” yorumları yapıldı.

Beyaz Saray’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, bir Beyaz Saray yetkilisi, Axios haber sitesine, “Trump’ın gayet iyi olduğu ve bugün golf oynamaya gideceği” yönünde bir açıklama yaptı. Bu açıklamadan sonra, X platformunda bazı hesaplardan Trump’ın aile üyeleriyle birlikte Virginia’daki Trump Ulusal Golf Klübü’ne golf oynamak için Beyaz Saray’dan çıkarken çekilen fotoğraflar paylaşıldı.