Trump: Hamas Ağır Bedel Ödeyecek

BEYAZ SARAY’IN HAMAS’A YÖNELİK AÇIKLAMASI

Beyaz Saray, Hamas ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Başkan Trump Hamas’ın ya rehineleri derhal serbest bırakacağını ya da ağır bir bedel ödeyeceğini açıkça ifade etti” ifadelerine yer verildi. Ayrıca, ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kıdemli Direktörü Eric Trager’in, Çarşamba akşamı Doha’da bir “köprü” önerisi sundukları belirtildi. Bu önerinin amacı, ateşkesin Ramazan ve Hamursuz aylarının ötesine uzatılması ve kalıcı bir ateşkes çerçevesinin müzakere edilmesi için zaman tanımak.

KÖPRÜ ÖNERİSİNE YÖNELİK DETAYLAR

Açıklamanın detaylarında, köprü önerisinin içeriği de ele alındı. “Öneriye göre Hamas, daha önceki formüllere uygun olarak mahkumlar karşılığında canlı esirleri serbest bırakacak. Birinci aşama ateşkes, önemli ölçüde insani yardımın yeniden başlamasına imkan verecek şekilde uzatılacak. ABD, uzatılan ateşkes dönemi boyunca bu zorlu çatışmaya kalıcı bir çözüm bulmak için çalışacak” denildi. Katarlı ve Mısırlı ortaklarla birlikte Hamas’a, bu “köprünün” bir an önce hayata geçirilmesi gerektiği ve ABD-İsrail çifte vatandaşı Edan Alexander’ın derhal serbest bırakılması gerektiği iletildi.

HAMAS’IN TAVRI VE SON TARİH

Yapılan açıklamalarda, “Hamas’ın bu öneriye uygulanamaz olan taleplerde bulunduğu” iddia edildi. Açıklama, “Hamas zamanın kendi tarafında olduğuna dair çok kötü bir bahis oynuyor. Ama öyle değil. Hamas son tarihin farkında ve bu tarih geçerse buna uygun şekilde karşılık vereceğimizi bilmeli” ifadeleriyle sona erdi.