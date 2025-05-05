Trump, İkinci Dönem Bitiminde Görevi Devredecek

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN NET AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News ile gerçekleştirdiği röportajında, ikinci dört yıllık başkanlık döneminin sona ermesinin ardından görevini devredeceğini ve üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünmediğini belirtti. Bu açıklama, ABD siyasetindeki tartışmaları alevlendirdi.

İKİ DÖNEMLİK BİR BAŞKAN OLACAĞIM

Trump, görevinin ikinci döneminin ilk 100 gününü tamamladığını hatırlatarak, “8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm” diye konuştu. ABD Anayasası’nın 22. ek maddesine göre, bir birey en fazla iki kez başkanlık yapabiliyor. Trump, bu kurala sadık kalacağına vurgu yaptı fakat anayasal değişikliklerin mümkün olup olmadığı hakkında “bilmiyor” dedi.

OLASI HALEFLER: VANCE VE RUBIO

Trump, görevini “ideal olarak ilerleyecek harika bir Cumhuriyetçi”ye devretmek istediğini aktardı. Cumhuriyetçi Parti içinde bayrağı taşıyabilecek isimlerin bulunduğunu belirten Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun adlarını anarak, 2028 başkanlık seçimleri için potansiyel adaylar hakkında ipuçları verdi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARTIŞMALARI

Mart 2025’te yaptığı bir açıklamada, Trump, üçüncü dönem adaylığının “şaka olmadığını” söyleyerek müttefiklerinden tekrar aday olması için “güçlü teklifler” aldığını ifade etti. Bazı destekçileri, “yazılı oy” gibi yöntemlerle anayasal sınırlamaların aşılabileceğini öne sürdü ancak anayasa değişikliği için Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte iki çoğunluğunun ya da eyalet meclislerinin üçte iki onayının gerekmesi, süreci pratikte zorlaştırıyor.