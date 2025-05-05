Trump, İkinci Dönem Sonunda Görev Devredecek

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN GÖREV DEVRİNE DAİR AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News ile gerçekleştirdiği mülakatta, ikinci dört yıllık başkanlık döneminin sonunda görevini devredeceğini belirtip üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünmediğine yönelik söylentileri netleştirdi. Bu açıklama, ABD’nin siyasetinde yeni bir tartışma oluşturdu.

İKİ DÖNEMLİK BİR BAŞKAN OLACAĞIM

Trump, ikinci döneminin ilk 100 gününü tamamladığını hatırlatarak, “8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm” şeklinde konuştu. ABD Anayasası’na göre bir kişinin en fazla iki kez başkan seçilebileceğini vurguladı. Üstelik Trump, anayasal değişikliğin mümkün olup olmadığından “bilmediğini” ifade etti.

Trump, görevini “ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçi”ye devretmek istediğini dile getirdi. Cumhuriyetçi Parti içinde bayrağı taşıyabilecek adaylar olduğuna dikkat çekerken, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun isimlerini öne çıkardı. Bu açıklama, 2028 başkanlık seçimlerine dair Cumhuriyetçi Parti’nin potansiyel adayları hakkında ipuçları sunuyor.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM TARTIŞMALARI

Trump, Mart 2025’te yaptığı bir açıklamada, üçüncü dönem adaylığına ilişkin “şaka olmadığını” ve müttefiklerinden tekrar aday olması için “güçlü teklifler” aldığını dile getirmişti. Bazı destekçileri, “yazılı oy” gibi yöntemlerle anayasal sınırları aşabileceğini öne sürmüştü. Ancak, anayasa değişikliği için Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin onayı gerektiği, bu durumun pratikte oldukça zor bir süreç olduğunu gösteriyor.