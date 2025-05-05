Trump, İkinci Dönemimin Sonunda Devredeceğim

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News’e verdiği mülakatta, ikinci dört yıllık görev süresinin sonunda görevini devredeceğini belirterek, üçüncü dönem başkanlık yapmayı düşünmediği yönündeki söylentileri netleştirdi. Trump’ın bu ifadesi, ABD siyasetinde yeni bir tartışma ortamı oluşturdu.

İKİ DÖNEMLİ BİR BAŞKAN OLACAĞIM

Trump, ikinci döneminin ilk 100 gününü geride bıraktığını hatırlatırken, “8 yıllık bir başkan olacağım, iki dönemlik bir başkan olacağım. Bunun her zaman çok önemli olduğunu düşündüm” dedi. ABD Anayasası’nın 22. ek maddesine göre, bir kişi en fazla iki kez başkanlık yapabiliyor. Trump, bu kurala sadık kalacağını ifade etti, ancak anayasanın değiştirilip değiştirilemeyeceği konusunda “bilmediğini” vurguladı.

Trump, görevini “ideal olarak ileriye taşıyacak harika bir Cumhuriyetçi”ye devretmek istediğini söyledi. Cumhuriyetçi Parti içinde bayrağı taşıyacak isimler bulunduğunu belirten Trump, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun isimlerini öne çıkardı. Bu açıklama, 2028 başkanlık seçimleri için Cumhuriyetçi Parti’nin potansiyel adaylarına dair ipuçları sundu.

ÜÇÜNCÜ DÖNEM YORUMLARI

Trump, Mart 2025’te yaptığı bir açıklamada, üçüncü dönem adaylığının “şaka olmadığını” ve müttefiklerinden tekrar aday olması için “güçlü teklifler” aldığını belirtti. Bazı destekçileri, “yazılı oy” gibi yöntemlerle anayasal sınırların aşılabileceğini savundu. Ancak, anayasa değişikliği için Temsilciler Meclisi ve Senato’nun üçte ikisinin veya eyalet meclislerinin üçte ikisinin onayının alınması gerektiği, bunun da pratikte zor bir süreç olduğu hatırlatılıyor.