Trump, İlaç Fiyatlarını Yüzde 80 Düşürecek

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ DUYURU

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden yaptığı gizemli açıklamayla dünya gündemini etkilemeyi başardı. “Uzun yılların en önemli duyurusu olacak!” ifadesiyle büyük bir merak yaratan Trump, 12 Mayıs’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında, reçeteli ilaç fiyatlarını yüzde 30-80 oranında düşürmeyi hedefleyen bir başkanlık kararnamesine imza atacağını duyurdu. Bu karar, Amerika Birleşik Devletleri sağlık sisteminde önemli bir reform olarak kabul edildi ve birçok Amerikalı için umut verici bir gelişme oldu.

GİZEMLİ PAYLAŞIMIN PERDESİ ARALANDI

Trump, 7 Mayıs’ta X platformundaki paylaşımında, “Çok önemli bir konuda, yıllardır yapılmış en büyük duyurulardan biri geliyor,” diyerek dikkat çekmişti. Bu paylaşım, sosyal medyada ve küresel basında yoğun spekülasyonlara yol açtı. 12 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada, bu gizemli hamlenin ilaç fiyatlarını düşürme planı olduğunu ifade etti. “Amerikalılar, yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla 5-10 kat daha fazla ödüyor. Bu haksızlığa son veriyoruz!” şeklindeki açıklaması, kararnamenin detaylarını özetliyor.

BAŞKANLIK KARARNAMESİ NE GETİRİYOR?

Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi, reçeteli ilaç ve eczacılık fiyatlarını derhal yüzde 30-80 oranında düşürmeyi amaçlıyor. Bu karar, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük ilaç fiyatlarını ödeyen ülkelerle aynı fiyat seviyesinden faydalanmasını sağlayacak. Trump, “Amerikalılar artık ilaç şirketlerinin insafına bırakılmayacak. En adil fiyatları biz ödeyeceğiz,” diyerek bu konuda kararlı durduğunu belirtiyor. Bu adım, kronik hastalıkları bulunan ve yüksek ilaç masrafları ile karşılaşan çok sayıda Amerikalı için önemli bir rahatlama sunmayı vaad ediyor.

DEMOKRATLARA SERT ELEŞTİRİLER

Trump, konuşmasında Demokratları da eleştirmekten geri kalmadı: “Demokratlar, bu sorunu yıllardır çözemedi. Onların beceriksizliği yüzünden halkımız pahalı ilaçlara mahkum edildi.” 13 Mayıs sabahı saat 09:00’da Beyaz Saray’da kararnamenin imzalanacağını açıklayan Trump, “Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli icra emirlerinden biri olacak,” diyerek kararın önemini vurguladı. Kararname, ilaç şirketlerinin fiyat politikalarını düzenlemeyi ve aracıların kâr marjlarını sınırlamayı amaçlıyor.