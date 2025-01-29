Trump’ın Açıklamaları AB’de Sessizliğe Neden Oldu

ABD’DE TRUMP’IN GÜNDEMDE OLMASI

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’a dönüşünden sonra Panama’dan Grönland’a, Kanada’dan İsrail’e kadar yaptığı açıklamalarla dikkat çekiyor. Politico’da yer alan habere göre, Trump yeni bir Amerikan imparatorluğu kurma tehdidinde bulunurken, Avrupa’daki siyasetçiler ve bürokratlar öfkelerini içte tutmayı tercih etti.

AVRUPA BİRLİĞİ’NDE REAKSİYON YOK

Brüksel’deki Avrupa Komisyonu koridorlarında, Trump’ın yemin törenindeki etkileyici konuşmasına sessiz kalındı. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Davos’ta gerçekleştirdiği konuşmada Trump’tan ismen bile bahsetmedi. Bu durum, Trump’ın Avrupa üzerindeki etkisinin nasıl algılandığını gösteriyor.