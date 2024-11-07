“Trump’ın Başkanlık Seçimindeki Zafer Duyurusu”

SONUÇLAR BELLİ OLDU

Kamala Harris ve Donald Trump’ın sahneye çıktığı ABD başkanlık seçimlerinde son durum netleşti. Oyların yaklaşık yüzde 87’si sayıldığında, Trump yüzde 51 oy alırken, Harris ise yüzde 47,5 oranında kaldı.

ZAFERİNİ DUYURDU

ABD seçimlerinin resmi olmayan sonuçları yayımlanmaya devam ederken, Trump “47. başkan seçilmem dolayısıyla Amerikan halkına teşekkür ediyorum” diyerek zaferini ilan etti. Başkanlık için gerekli delege sayısını geçtikten sonra, Trump, sonuçların kesinleşmesiyle birlikte 20 Ocak 2025’te yemin edip göreve başlamayı bekliyor.

OY SAYIM PROSESİ

ABD’de seçim süreci seçim gününden sonra da devam ediyor. Sandıklar kapandıktan sonra resmi oy sayımı (canvass) süreci başlıyor. Bu aşamada, daha çok posta yoluyla kullanılan oylar sayım sürecini yavaşlatıyor. Oy sayımında karşılaşılabilecek sorunlar, yasal itirazlar veya oy pusulaları ile ilgili problemler de sürenin uzamasına sebep olabiliyor. Ayrıca, oy pusulalarına itirazlar gelebiliyor. İtirazların ardından, seçim görevlileri tarafından oy pusulaları inceleniyor ve evraka işlenmeden önce eyalet oy sayım kurullarına sunuluyor. Yeniden sayım, adaylar, mahkemeler ya da seçmen grupları tarafından talep edilebiliyor, fakat bu kurallar eyaletler arasında önemli ölçüde farklılık gösterebiliyor. Başkanlık seçimlerinde yarışan adaylardan biri, oy sayım sürecinde gerekli delege sayısına ulaştığı andan itibaren “seçilmiş başkan” unvanıyla anılmaya başlanıyor.

SONUÇLARIN RESMİ ONAYLANMASI

Oy sayımının ardından çıkan sonuçların eyaletler tarafından onaylanması için son tarih 11 Aralık. Öncelikle, ülkedeki yaklaşık 3 bin bölgenin yetkilileri, ardından da eyalet düzeyindeki yetkililer sonuçları onaylıyor. Bu aşamada taraflar mahkemeye başvurarak sonuçları itiraz edebiliyor. Tarihler eyaletlere göre değişse de, tüm eyaletlerin 7 Kasım-11 Aralık tarihleri arasında seçim sonuçlarını resmen onaylaması gerekiyor.

DELEGELERİN SEÇİLMESİ

Ülkedeki seçim sistemi, en fazla oyu alanın değil, en fazla delegeye ulaşan adayın başkanlık koltuğuna oturmasına imkan veren Seçiciler Kurulu yöntemiyle işliyor. Amerikan halkı, başkanlarını doğrudan kendi oylarıyla değil, seçtikleri delegeler aracılığıyla belirliyor. Oy sayım süreci sona erdikten sonra, parti komiteleri tarafından seçilen yetkililer ile mevcut yetkililer arasında delegeler belirleniyor. Delegelerin seçilmesi için son tarih 11 Aralık. Seçilen delegelerin isimleri, eyalet valileri tarafından hazırlanan bir belge ile Washington DC’deki ABD Kongresinin Ulusal Arşiv bölümüne gönderiliyor. 17 Aralık’a kadar her eyaletin Seçiciler Kurulu üyeleri, başkan ve başkan yardımcısı adaylarına oylarını verip bu oyları Washington’a göndermeleri gerekiyor, gönderilen oyların en geç 23 Aralık’a kadar ABD Kongresine ulaşması bekleniyor.

GÖREVE RESMEN BAŞLAMA

Kongre, 6 Ocak 2025 tarihinde sonuçları resmi olarak onaylamak için toplanıyor. Kongre’nin onaylamasından yaklaşık 2 hafta sonra, 20 Ocak 2025’te ABD’nin yeni başkanı ve başkan yardımcısı Kongre’de yemin ederek göreve başlayacak.

ÖNCEKİ SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

ABD’de 3 Kasım 2020 tarihinde yapılan başkanlık seçiminde oy sayımının tamamlanması 4 gün sürdü. Seçimden 4 gün sonra 277 delegeye ulaşan Joe Biden, ABD’nin 46. Başkanı oldu. Ayrıca Trump destekçileri, 6 Ocak 2021’de seçim sonuçlarının onaylanma süreci için Kongre binasını bastı. George W. Bush ve Al Gore arasındaki 7 Kasım 2000’de yapılan başkanlık seçiminin sonuçları da haftalarca açıklanmamıştı. Seçimden haftalar sonrasında Florida eyaletinde sadece 537 oy alan Bush, ABD’nin 43. başkanı oldu.