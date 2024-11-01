Trump’ın CBS’e Açtığı Dava

DAVANIN MESNEDİSİZ OLDUĞU VURGUSU

CBS News tarafından yapılan açıklamada, Trump’ın bu haber kanalı aleyhine başlattığı yasal sürecin tamamen temelsiz olduğu ifade ediliyor ve bu iddiaya karşı kararlılıkla savunma yapılacağına dikkat çekiliyor. Trump’ın avukatı, Texas eyaletinin Amarillo bölgesinde bulunan federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, CBS’in Harris’in “laf salatası yaptığı zafiyetini örtbas etmek” amacıyla “aldatıcı şekilde manipüle edici davranarak çizgiyi aştığını” belirtiyor.

CBS’İN DAVADAKİ SUÇLAMALAR

Dava dilekçesine göre, CBS’in ana kaydındaki düzenlemenin, “rakibine yardımcı olmak ve halkı yanıltmak” amacıyla “kasıtlı olarak” yapıldığı iddia ediliyor. Bu durumun Trump’ı haksız yere dezavantajlı bir duruma soktuğu savunuluyor.