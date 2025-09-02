Trump’ın Görüntüsü Dünya’yı Şaşırttı

TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU GÜNDEMDE

79 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump, son zamanlarda yaşadığı sağlık sorunlarıyla sıkça manşetlerde yer alıyor. Selefi Joe Biden’ın sağlık durumuna yönelik eleştirileriyle bilinen Trump, elindeki yaralar ve ayağındaki şişliklerin ciddi bir sağlık problemi olduğunu düşündürüyor. Son gelişmelerin ardından ilk kez Beyaz Saray, Trump’ın ‘Kronik venöz yetmezlik’ hastalığına sahip olduğunu duyurdu.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Donald Trump’ın sağlığı ile ilgili haberlerin uluslararası medyada daha fazla yer bulmasıyla birlikte, 6 gün boyunca herhangi bir resmi program yapmadı. Ancak dün, ABD basınına ilk kez görüntü verdi. Çekilen fotoğraflarda Trump’ın soluk benizli ve düşük enerjili görünümü dikkat çekti.