Trump’ın Grönland İlhak Söylemi Reddedildi

GRÖNLAND’DA MUHALEFET SEÇİMİ KAZANDI

Grönland’daki seçimlerde oyların yüzde 29,9’ununu elde ederek parlamentoda çoğunluğu sağlayan muhalefet partisi Demokraatit’in lideri Jens-Frederik Nielsen, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Nielsen, ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ın ilhakına dair açıklamalarının “kabul edilemez” olduğunu vurguladı. “Trump’ın açıklaması bu gibi durumlarda birlik olmamız gerektiğini bir kez daha gösteriyor” dedi. Nielsen, ayrıca partisinin “birlik ruhu” taşıyan bir hükümet kurmak amacıyla diğer partilerle görüşmelere başlayacağını ifade ederek, ABD ile ilişkilerde pragmatik bir yaklaşımın önemli olduğunu belirtti.

KENDİ BAĞIMSIZLIĞIMIZI İSTİYORUZ

Seçim galibiyetinin ardından Sky News’e konuşan Nielsen, “Biz ne ABD’li ne de Danimarkalı olmak istiyoruz. Biz Grönlandlı olmak istiyoruz. Gelecekte kendi bağımsızlığımızı isteriz. Ülkemizi de onun (Trump) umutlarıyla değil, kendi başımıza inşa etmek isteriz” şeklinde konuştu. Grönland’da bağımsızlık tartışmaları devam ederken, Demokraatit partisi, seçimlerde elde ettiği sonuçla parlamentoda çoğunluğu sağlamayı başardı.

TRUMP’IN İLHAK AÇIKLAMALARI

Trump, Grönland’ın ABD tarafından ilhak edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya verdiği yanıtta, “Bence bu gerçekleşecek. Bu konuda bir anlaşma yapmak zorundayız ve Danimarka bunu yapamıyor. Danimarka ile görüşüyoruz. Ulusal güvenliğimiz için buna gerçekten ihtiyacımız var” dedi. Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Grönland’a tam destek verdiklerini, ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü ve sınırların ihlal edilemezliği ilkelerini savunmaya devam edeceklerini duyurdu.