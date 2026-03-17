Trump’ın Hürmüz Üzerinde NATO’ya Tepkisi Büyüyor

KÜRESEL EKONOMİDE SARSILMA

İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatması, ABD ve İsrail’in saldırılarına verdiği tepki olarak dikkat çekti. Bu durum, küresel ekonomik dengeleri alt üst ederken, özellikle Brent petrol fiyatlarında görülen artışlar, dünya genelinde olumsuz yansımaları beraberinde getirdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN KOALİSYON

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı’ndaki tanker geçişlerinin güvenliği için bir deniz koalisyonu oluşturma çağrısında bulundu. Bu nedenle, Trump, bu sorunu çözmek adına somut adımlar atmayı umuyor.

NATO’DAN RED CEVABI

Ancak Trump’ın bu çağrısı, beklenen desteği bulamadı. NATO, ABD’nin yardıma yönelik talebine mesafeli kalarak olumsuz bir yanıt verdi.

TÜM DÜNYAYA HAYAL KIRIKLIĞI

Beyaz Saray’da basın toplantısı düzenleyen Trump, NATO’nun bu tavrını eleştirirken, “Beni büyük hayal kırıklığına uğrattılar. NATO aptalca bir hata yapıyor. Hürmüz Boğazı’nda hiç kimsenin yardımına ihtiyacımız yok.” değerlendirmesinde bulundu.

NATO İLE GELECEK İLİŞKİLER

Bir gazetecinin, “ABD’nin NATO ile ilişkisini yeniden gözden geçiriyor musunuz, belki de ayrılmayı mı düşünüyorsunuz?” sorusuna Trump, “Biz her zaman NATO’nun yanındayız, onlara Ukrayna’da yardım ediyoruz. Ancak onlar, bizim için çok küçük bir çaba olan boğazı açık tutma işine yardımcı olmuyorlar. Bize yardım etmediklerinde, bu kesinlikle üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Bu karar için Kongre’ye de ihtiyacım yok. Kendim yapabilirim.” yanıtını verdi.