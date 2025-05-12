Trump’ın İlaç Fiyatları Düşüşü Açıklandı!

ABD BAŞKANINDAN TARİHİ DUYURU

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden yaptığı ilginç paylaşım ile dünya gündemini etkilemeyi başardı. “Uzun yılların en önemli duyurusu olacak!” ifadesi ile dikkat çeken Trump’ın açıklaması sonunda netleşti. Beyaz Saray’da 12 Mayıs’ta gerçekleştirilen basın toplantısında, reçeteli ilaç fiyatlarını yüzde 30-80 arasında düşürmeyi planlayan bir başkanlık kararnamesi imzalayacağını duyurdu. Bu karar, ABD sağlık sisteminde köklü bir değişim olarak değerlendirildi ve birçok Amerikalı için umut vaat etti.

İLAÇ FİYATLARINI DÜŞÜREN PLANI AÇIKLADI

Trump, 7 Mayıs’ta X platformundaki paylaşımında, “Çok önemli bir konuda, yıllardır yapılmış en büyük duyurulardan biri geliyor,” gibi ifadelerle dikkat çekti. Bu paylaşım, sosyal medyada ve uluslararası basında birçok spekülasyona neden oldu. Trump, 12 Mayıs akşamı yaptığı açıklamada bu gizemli duyurunun ilaç fiyatlarını düşürmeye yönelik bir plan olduğunu belirtti. “Amerikalılar, yıllardır ilaçlara diğer ülkelere kıyasla 5-10 kat daha fazla ödüyor. Bu haksızlığa son veriyoruz!” sözleriyle kararname hakkında bilgi verdi.

REÇETELİ İLAÇ FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi, reçeteli ilaçların ve eczacılık fiyatlarının derhal yüzde 30-80 düşmesini hedefliyor. Bu karar, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük ilaç fiyatlarını uygulayan ülkelerle aynı düzeyde fiyatlar elde etmesini sağlayacak. Trump, “Amerikalılar artık ilaç şirketlerinin insafına terk edilmeyecek. En adil fiyatları biz ödeyeceğiz,” diyerek çok iddialı bir yaklaşım sergiledi. Bu adım, özellikle kronik hastalığa sahip ve yüksek ilaç masrafları çeken milyonlarca Amerikalı için önemli bir rahatlama sunmayı vadediyor.

DEMOKRATLARA SERT ELEŞTİRİLER

Trump, konuşmasında Demokratları eleştirerek, “Demokratlar, bu sorunu yıllardır çözemedi. Onların beceriksizliği yüzünden halkımız pahalı ilaçlara mahkum edildi,” ifadelerini kullandı. 13 Mayıs sabahı saat 09:00’da Beyaz Saray’da kararnamenin imzalanacağını duyurarak, “Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli icra emirlerinden biri olacak,” diyerek kararın önemine dikkat çekti. Kararname, ilaç şirketlerinin fiyat uygulamalarını düzenlemeyi ve aracıların kâr marjlarını kısıtlamayı hedefliyor.