Trump’ın İlaç Fiyatları Düşüyor!

ABD BAŞKANI’NDAN TARİHİ DUYURU

ABD Başkanı Donald Trump, 7 Mayıs’ta sosyal medya üzerinden yaptığı gizemli açıklamayla dünya gündemini etkilemişti: “Uzun yılların en önemli duyurusu olacak!” Bu açıklamanın ardından merakla beklenen gelişmenin detayları 12 Mayıs’ta Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında açığa çıktı. Trump, yapılacak başkanlık kararnamesi ile reçeteli ilaç fiyatlarını yüzde 30-80 oranında düşürmeyi amaçladığını ifade etti. Bu karar, ABD sağlık sisteminde tarihi bir dönüşüm olarak değerlendiriliyor ve milyonlarca Amerikalı için umut veriyor.

GİZEMLİ PAYLAŞIMIN DETAYLARI AÇIKLANDI

Trump’ın 7 Mayıs tarihinde X platformunda duyurduğu “Çok önemli bir konuda, yıllardır yapılmış en büyük duyurulardan biri geliyor,” ifadesi, sosyal medya ve dünya basınında çeşitli spekülasyonları beraberinde getirmişti. 12 Mayıs akşamı Trump, bu gizemli paylaşımın içerdiği bilginin ilaç fiyatlarını düşürme planı olduğunu duyurdu. “Amerikalılar, yıllardır ilaçlara diğer ülkelerin vatandaşlarına göre 5-10 kat daha fazla ödüyor. Bu haksızlığa son veriyoruz!” diyerek gerçekleştireceği kararnamenin detaylarını paylaştı.

YENİ KARARNAMENİN GETİRDİKLERİ

Trump’ın imzalayacağı başkanlık kararnamesi, reçeteli ilaçlar ve eczacılık fiyatlarını derhal yüzde 30-80 oranında düşürmeyi hedefliyor. Bu karar, ABD vatandaşlarının dünya genelinde en düşük ilaç fiyatlarını ödeyen ülkelerle eşit fiyat seviyesinden yararlanmalarını sağlıyor. Trump, “Amerikalılar artık ilaç şirketlerinin insafına bırakılmayacak. En adil fiyatları biz ödeyeceğiz,” diyerek bu konuda iddialı bir açıklamada bulundu. Bu gelişme, özellikle kronik hastalıkları bulunan ve yüksek ilaç masraflarıyla mücadele eden milyonlarca Amerikalı için büyük bir rahatlama sağlayacağı öngörülüyor.

DEMOKRATLARA AĞIR ELEŞTİRİLER

Trump, basın toplantısında Demokratları sert bir dille eleştirerek, “Demokratlar, bu sorunu yıllardır çözemedi. Onların beceriksizliği yüzünden halkımız pahalı ilaçlara mahkum edildi,” sözlerini sarf etti. 13 Mayıs sabahı saat 09:00’da Beyaz Saray’da kararnamenin imzalanacağını duyuran Trump, “Bu, ülkemiz tarihindeki en önemli icra emirlerinden biri olacak,” diyerek bu adımın öneminin altını çizdi. Kararnamenin, ilaç şirketlerinin fiyat politikalarını düzenlemesi ve aracıların kâr marjlarını kısıtlaması bekleniyor.