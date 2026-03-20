Trump’ın Japonya Ziyaretinde Pearl Harbor Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’yi Beyaz Saray’da ağırladı. İki lider, Oval Ofis’te gazetecilerin sorularına yanıt vererek önemli konuları ele aldı. Trump, İran üzerindeki değerlendirmelerinde de bulunurken, bir Japon gazeteci Irak’a saldırmadan önce müttefiklere haber vermemesini sorguladı.

İRAN’A SALDIRI VE MÜTTEFİKLER

Japon gazeteci, “İran’a saldırmadan önce Avrupa ve Asya’daki ABD müttefiklerine, örneğin Japonya’ya neden haber vermediniz? Bu yüzden biz Japon vatandaşları olarak oldukça kafamız karışık” şeklinde bir soru yöneltti. Trump, böyle bir saldırıyla ilgili sinyali vermek istemediklerini belirterek, “Biz harekete geçtiğimizde çok sert vurduk ve sürpriz etkisi yaratmak istediğimiz için kimseye söylemedik” yanıtını verdi.

GEÇMİŞTEKİ SÜPRİZ HAREKETLER

Trump, Japonya Başbakanı’nın yanında Pearl Harbor saldırısına atıfta bulunarak, “Sürpriz konusunda Japonya’dan daha iyi kim bilebilir, değil mi? Pearl Harbor’ı bana neden söylemediniz? Öyle değil mi? Biz de onları şaşırtmak zorundaydık. Ve başardık. Bu sürpriz sayesinde ilk iki günde hedeflediklerimizin yaklaşık yüzde 50’sini, hatta beklediğimizden daha fazlasını etkisiz hale getirdik. Eğer gidip herkese söyleseydim artık ortada sürpriz diye bir şey kalmazdı, değil mi?” ifadelerini kullandı.

PEARL HARBOR SALDIRISI

Pearl Harbor saldırısı, Japonya tarafından 7 Aralık 1941 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii sahilindeki askeri üsse yönelik hava saldırısıdır. Bu saldırıda 12 Amerikan savaş gemisi ciddi şekilde zarar görmüş, bazıları batmış, 2 bin 403 Amerikan askeri hayatını kaybetmiştir. Saldırının ardından ABD, Japonya’ya savaş ilan etmiş ve 2. Dünya Savaşı’na katılmıştır. 6 Ağustos 1945’te Hiroşima ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atom bombası atıldığı kaydedilmiştir, bu olayda yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir.