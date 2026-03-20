Trump’ın Japonya Ziyaretinde Pearl Harbor Vurgusu

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae’yi Beyaz Saray’da ağırladı. İki lider, Oval Ofis’te gazetecilerin sorularına yanıt vererek önemli konuları ele aldı. Trump, İran üzerindeki değerlendirmelerinde de bulunurken, bir Japon gazeteci Irak’a saldırmadan önce müttefiklere haber vermemesini sorguladı.

İRAN’A SALDIRI VE MÜTTEFİKLER

Japon gazeteci, “İran’a saldırmadan önce Avrupa ve Asya’daki ABD müttefiklerine, örneğin Japonya’ya neden haber vermediniz? Bu yüzden biz Japon vatandaşları olarak oldukça kafamız karışık” şeklinde bir soru yöneltti. Trump, böyle bir saldırıyla ilgili sinyali vermek istemediklerini belirterek, “Biz harekete geçtiğimizde çok sert vurduk ve sürpriz etkisi yaratmak istediğimiz için kimseye söylemedik” yanıtını verdi.

GEÇMİŞTEKİ SÜPRİZ HAREKETLER

Trump, Japonya Başbakanı’nın yanında Pearl Harbor saldırısına atıfta bulunarak, “Sürpriz konusunda Japonya’dan daha iyi kim bilebilir, değil mi? Pearl Harbor’ı bana neden söylemediniz? Öyle değil mi? Biz de onları şaşırtmak zorundaydık. Ve başardık. Bu sürpriz sayesinde ilk iki günde hedeflediklerimizin yaklaşık yüzde 50’sini, hatta beklediğimizden daha fazlasını etkisiz hale getirdik. Eğer gidip herkese söyleseydim artık ortada sürpriz diye bir şey kalmazdı, değil mi?” ifadelerini kullandı.

PEARL HARBOR SALDIRISI

Pearl Harbor saldırısı, Japonya tarafından 7 Aralık 1941 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Hawaii sahilindeki askeri üsse yönelik hava saldırısıdır. Bu saldırıda 12 Amerikan savaş gemisi ciddi şekilde zarar görmüş, bazıları batmış, 2 bin 403 Amerikan askeri hayatını kaybetmiştir. Saldırının ardından ABD, Japonya’ya savaş ilan etmiş ve 2. Dünya Savaşı’na katılmıştır. 6 Ağustos 1945’te Hiroşima ve 9 Ağustos 1945’te Nagazaki’ye atom bombası atıldığı kaydedilmiştir, bu olayda yüz binlerce insan hayatını kaybetmiştir.

Gündem

Sergen Yalçın’dan Orkun Kökçü’ye Hayranlık Dolu Sözler

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Orkun'un 30 gündür oruç tuttuğunu ve buna rağmen fiziksel durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti.
Gündem

Çatalca’da Denize Düşen Füze Başlığı İmha Edildi

İstanbul'un Çatalca ilçesinde sahile vuran bir füze başlığı, patlayıcı madde içermediği için jandarma tarafından güvenli bir şekilde imha edildi.
Gündem

FIFA’nın İsrail Kararında Yaptırım Olmayacak

FIFA, Filistin Futbol Federasyonu'nun talebini gözden geçirerek, İsrail'in futbol etkinliklerinden çıkarılmaması yönünde bir karar aldı.
Gündem

Nevşehir Aksaray Karayolunda Zincirleme Kaza Meydana Geldi

Nevşehir'de meydana gelen sağanak yağış sonrası kayganlaşan yolda zincirleme kaza yaşandı. Kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı.
Gündem

Senatör Sanders’dan İsrail’e Silah Satışına Karşı Tasarı

Bernie Sanders, İsrail'e silah satışlarını durdurmak amacıyla yeni bir tasarı önerdi.