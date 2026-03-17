Trump’ın Küba Açıklamaları Uluslararası Gündemi Salladı

ABD Başkanı Donald Trump, Küba ile ilgili yaptığı açıklamalarla uluslararası alanda dikkatleri üzerine topladı. Trump, mevcut krizin etkisiyle Küba’nın zayıfladığını öne sürerek, “Küba’yı alma onurunun bana ait olacağını” ifade etti.

KÜBA ÜZERİNDE ABD’YE AİT GÜÇ

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Trump, ABD’nin Küba üzerinde her türlü eylemde bulunabilecek güce sahip olduğunu savundu. “Hayatım boyunca ABD ile Küba arasındaki ilişkiyi duydum. ABD bunu ne zaman yapacak diye sorulurdu. Küba’yı alma onurunun bana ait olacağına inanıyorum” dedi.

KÜBA’DA MEVCUT KRİZ

Trump, Küba’nın şu an “çok zayıflamış bir ülke” olduğunu belirterek, “Onu özgürleştirir miyim, alır mıyım bilmiyorum ama Küba ile istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum” şeklinde konuştu. Bu ifadeler, aynı zamanda Küba’nın ciddi bir enerji kriziyle boğuştuğu ve ülke genelinde büyük elektrik kesintilerinin meydana geldiği bir dönemde geldi.

ABD’nin, Venezuela’dan Küba’ya gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarını durdurması ve enerji üzerindeki baskıyı artırması, adadaki ekonomik ve enerji krizini derinleştiriyor. Bu durum, Küba’nın zayıflamasındaki en önemli etkenlerden biri olarak öne çıkıyor.

DİPLOMATİK TEMASLAR VE REJİM DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMİ

ABD ile Küba arasında son dönemde devam eden diplomatik temasların olduğu kaydediliyor. Basında yer alan haberlere göre, Washington yönetimi müzakerelerde Küba Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel’in görevden ayrılmasını gündeme getirdi. 2018’de göreve gelen Díaz-Canel, görüşmelerin “egemenlik, eşitlik ve karşılıklı saygı” ilkeleri çerçevesinde yapılabileceğini vurgulayarak, ülkenin iç işlerine müdahaleyi kabul etmeyeceklerinin altını çizdi. Trump yönetiminin son aylarda Küba üzerindeki ekonomik baskıyı artırması ve bazı Washington yetkililerinin Havana’da rejim değişikliği çağrısı yapmaya devam etmesi dikkat çekiyor.