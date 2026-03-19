Trump’ın Netanyahu’ya Savaş Uyarısı Gündemde

Orta Doğu’daki çatışmalara dünya genelinde yoğun ilgi var. ABD ve İsrail ile İran arasındaki gerginlik arttıkça bölge daha da ısınıyor. Geçtiğimiz gece İran, Körfez ülkelerini hedef alan bir misilleme gerçekleştirdi ve Suudi Arabistan ile Katar’daki petrol tesislerine saldırdı.

İSRAİL BAŞBAKANI UYARILDI

Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya yönelik bir uyarıda bulundu. Trump, “Netanyahu’yu uyardım, petrol sahalarını hedef almaması gerektiğini söyledim” şeklinde konuştu.

ABD’NİN SAVUNMA HARCAMALARI 51 MİLYAR DOLAR

Savaş sürecine dair bilgiler veren Trump, ABD’nin şu ana kadar 51 milyar dolar harcama yaptığını belirterek, “İran’da gerekeni yapıyoruz. Bu iş tamamlanınca dünya daha güvenli olacak” dedi. Ayrıca, “Hiçbir yere asker göndermeyeceğim. Gönderecek olsaydım, bunu size kesinlikle söylerdim. Donanmaları yok oldu. Hava Kuvvetleri yok oldu. Hava savunma sistemleri yok oldu. Nereyi istersek orayı vuruyoruz. Kimse bize ateş bile etmiyor” ifadelerini kullandı.

STRATEJİK ADA HARK HAKKINDA AÇIKLAMALAR

İran’ın stratejik öneme sahip Hark Adası ile ilgili bir değerlendirme yapan Trump, “O adayı istediğimiz zaman yerle bir edebiliriz. Tamamen korumasız. Borular hariç her şeyi yok ettik. Boruları bıraktık çünkü yeniden inşa edilmesi yıllar sürerdi.” diye konuştu.

NATO’YA SERT ELEŞTİRİLER

Trump, NATO’ya yönelik eleştirilerini de dile getirerek, Hürmüz Boğazı’ndan geçişler için deniz koalisyonu çağrısına başlangıçta yaklaşmayan NATO’nun, Trump’ın tavırları sonrası daha dostane bir yaklaşıma yöneldiğini ifade etti. “Hürmüz Boğazı’nı biz kullanmıyoruz, onu diğer herkes için savunuyoruz. NATO, boğazı savunmamıza yardım etmek istemedi. Oysa ona en çok ihtiyaç duyanlar onlar.” şeklinde konuştu.