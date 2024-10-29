More
Gündem

Trump’ın New York Mitingi Irkçılık Şovuydu

trump-in-new-york-mitingi-irkcilik-sovuydu

MITİNGDE TARTIŞMALI SÖYLEMLER

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, pazar gecesi New York’un ünlü Madison Square Garden’ında bir miting düzenledi. Miting sırasında bazı konuşmacılar, ırkçı ifadeler ve hakaretlerle dikkat çekti.

HAKARETLER VE İMAJLAR

Mitingde sahne alan iş adamı Grant Cardone, Kamala Harris ve onu kontrol eden kişileri hedef alarak “pe…klerin” ülkeyi mahvedeceğini ifade etti. Ayrıca, eski Amerikan güreşçisi Hulk Hogan da Harris’in bulunduğu yere, erkeklerle yatarak geldiğine dair imalar yaptı. Trump ise rakibi Harris’i “düşük IQ’lu birey” şeklinde nitelendirdi.

ÖNEMLİ

Gündem

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı Onaylandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı onaylandı ve resmi olarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
Gündem

“Masterchef Türkiye 2024 Teknikleri ve Takım Oyunları”

'Masterchef Türkiye 2024'te, Cumhuriyet Bayramı özel bölümünde Kırmızı ve Beyaz takımlar yarışarak dokunulmazlık için mücadele verdi. Eleme adayları da belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.