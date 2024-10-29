Trump’ın New York Mitingi Irkçılık Şovuydu

MITİNGDE TARTIŞMALI SÖYLEMLER

Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı Donald Trump, pazar gecesi New York’un ünlü Madison Square Garden’ında bir miting düzenledi. Miting sırasında bazı konuşmacılar, ırkçı ifadeler ve hakaretlerle dikkat çekti.

HAKARETLER VE İMAJLAR

Mitingde sahne alan iş adamı Grant Cardone, Kamala Harris ve onu kontrol eden kişileri hedef alarak “pe…klerin” ülkeyi mahvedeceğini ifade etti. Ayrıca, eski Amerikan güreşçisi Hulk Hogan da Harris’in bulunduğu yere, erkeklerle yatarak geldiğine dair imalar yaptı. Trump ise rakibi Harris’i “düşük IQ’lu birey” şeklinde nitelendirdi.