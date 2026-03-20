Trump’ın Pearl Harbor Şakasına Japon Tepkisi Büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’da Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ile yaptığı görüşme, açıklamalarından dolayı Japonya’da yoğun bir şekilde tartışmalara yol açtı. Trump, İran’a yönelik düzenlenmesi planlanan saldırı öncesinde Japonya’ya bilgi verilmemesi hakkında “Sürpriz istedik. Sürprizi Japonya’dan daha iyi kim bilir? Pearl Harbor’ı neden bana söylemediniz?” ifadelerini kullandı. Bu sözler, salonda kısmi gülüşmelere neden oldu. Takaichi ise bu sözlere herhangi bir yanıt vermedi ve sessizliğini sürdürdü.

JAPONYA’DAN TEPKİ YAĞIYOR

Trump’ın açıklamaları, Japonya’daki akademik çevreler, siyasetçiler ve medyada büyük tepki topladı. Bazı yorumcular, İkinci Dünya Savaşı’nın acı anlarına bu şekilde atıfta bulunulmasını eleştirirken, Takaichi’nin sessiz kalmasını da eleştirenlerin sayısı oldukça fazla. TV Asahi yorumcusu Toru Tamagawa, Trump’ın “rahatsız edici bir yönü” olduğunu kaydederek, ABD Başkanı’nın yanındaki Japon Başbakanı’nın varlığını hiçe saydığını belirtti. Tokyo Üniversitesi’nden siyaset bilimci Izuru Makihara ise, birçok Japon’un Trump’ın bu tür ifadelerini sıradan bir üslup olarak görebileceğini fakat bunun yine de kabul edilemeyeceğini vurguladı.

TAKAICHI’NİN SESSİZLİĞİ ELEŞTİRİLDİ

Ziyaret sırasında Trump ile iyi ilişkiler kurmaya çalışan Takaichi, bu açıklama karşısındaki sessizliği nedeniyle eleştiri rüzgarlarının hedefi oldu. Akşam yemeğinde Trump’a övgüler yağdırarak “Dünya barışını sağlayabilecek tek kişinin siz olduğunu düşünüyorum.” ifadelerini kullanan Takaichi’nin tutumu da kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Eski diplomat Hitoshi Tanaka, Takaichi’nin yaklaşımını “garip ve utanç verici” olarak değerlendirirken, aşırı övgülerin ters tepebileceğine dikkat çekti.

FARKLI GÖRÜŞLER DE VAR

Bazı yorumcular ise Takaichi’nin sessiz kalmasının mantıklı bir tercih olduğunu savunuyor. Eski milletvekili Shiori Yamao, bu tür bir ifadenin anında karşılık verilmesinin zorluğunu vurgulayarak, Takaichi’nin sakin tutumunu anlamlı bulduğunu ifade etti. Japon hükümeti ve başbakanlık ofisi ise konuya dair herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı.

JAPONYA’DA PEARL HARBOR ALGISI

7 Aralık 1941’deki Japonya’nın Pearl Harbor’a düzenlediği saldırı, ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’na girmesine sebep olmuştu. Bu olayın Japonya’daki algısı, toplum kesimlerine göre değişiklik gösteriyor. Milliyetçi ve yaşlı kesimler, saldırıyı döneminin gerekliliği olarak yorumlarken; savaş sonrası dönemlerde daha eleştirel bir yaklaşım hakim oldu. Genç kuşaklar arasında ise bu konuya ilginin azalmış olduğuna ve olayın artık uzakta kalan bir tarih olarak görüldüğüne dair görüşler mevcut.