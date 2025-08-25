Trump’ın Sağ Elindeki Morluk Dikkat Çekti!

GÜNEY KORE’DEN ABD İLE İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump’ı “barışın mimarı” olarak tanıttı ve gemi inşasıyla diğer üretim alanlarında işbirliğini genişletmeyi umduğunu belirtti.

AMERİKAN ÜSLERİ ÜZERİNDE MÜLKİYET TALEBİ

Görüşme esnasında Trump, Güney Kore’deki Amerikan üslerinin bulunduğu arazilerin mülkiyetinin ABD’ye geçmesini talep etti. Yaklaşık 28 bin 500 Amerikan askerinin konuşlandığı üslerin masrafları konusunda Seul’e daha fazla ödeme yapması için baskı yapan Trump, “Bir kale inşa etmek için çok para harcadık, Güney Kore de katkıda bulundu. Ancak kiralama modelini kaldırıp, üzerinde devasa bir askeri üs kurduğumuz arazilerin mülkiyetini alıp alamayacağımızı görmek isterim” dedi.

TRUMP’IN SAĞLIK DURUMU GÜNDEME GELDİ

Öte yandan, Trump’ın Oval Ofis’te basınla yaptığı sohbet sırasında sağ elinde koyu renkte bir morluk dikkat çekti ve bu durum sağlık sorunları ile ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi. 79 yaşındaki Trump’ın elindeki lekelerin önceki gün yoğun makyajla kapatılmaya çalışıldığı düşünüldü. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın elindeki morlukların “sık tokalaşma ve aspirin kullanımına bağlı tahrişle tutarlı” olduğunu söylemişti.

GÖRÜŞME ÖNCESİ SERT AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Lee Jae Myung ile yapacağı ilk zirve öncesinde Güney Kore’ye yönelik sert bir açıklama yaparak, “Güney Kore’de bir tür tasfiye ya da devrim var gibi görünüyor. Orada böyle bir ortam varken iş yapamayız” ifadelerini kullandı. Trump’ın bu sözleri, Lee’nin görüşme öncesinde kritik bir gerginliğe neden oldu. Lee, selefi Yoon Suk Yeol’den sonra devraldığı başkanlıkta sıkıyönetim girişimi nedeniyle zor bir süreçte bulunuyor.

PAZARLIK VE TİCARET KONULARI

İki ülke arasında savunma harcamaları, ticaret ve nükleer işbirliği konularında yoğun pazarlıklar devam ediyor. Washington, Seul’den 28.500 Amerikan askerinin masrafları için milyarlarca dolarlık ek katkı talep ediyor. Trump’ın Kuzey Kore, ticaret engelleri ve deniz güvenliği gibi konuları gündeme getirmesi bekleniyor. Lee ise, müzakerelerde en hassas konuları erteleyerek iyi bir izlenim bırakmayı hedefliyor.

ABD’DEKİ YATIRIMLAR ÜZERİNDE DURULACAK

Lee’nin Washington ziyareti kapsamında ABD’deki yatırımları ön plana çıkarması bekleniyor. Özellikle Philadelphia’daki Hanwha tersanesini ziyaret ederek, Güney Kore’nin Amerikan gemi inşa sektörüne vereceği desteği vurgulaması planlanıyor. Liderler, Kuzey Kore’nin nükleer programını da masaya yatıracak.

KUZey KORE LİDERİYLE GÖRÜŞME VURGUSU

Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile “bir noktada” tekrar bir araya geleceğini, “Bir gün onu göreceğim” şeklinde dile getirdi. Ayrıca, Kim’le “bu yıl içinde görüşmek istediğini” belirtti.

ÇİN İLE TİCARET TEHDİTLERİ

Trump, Çin lideri Şi Cinping’in kendisini Çin’e davet ettiğini ve “Belki Güney Kore lideriyle birlikte Çin’e giderim” dedi. Ayrıca, “Çin bize nadir toprak materyallerini vermeli, vermezlerse yüzde 200 gümrük vergisi ya da benzer bir şey uygularız” açıklamasıyla dikkat çekti.

PUTİN VE ZELENSKİ GÖRÜŞMELİ

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna krizine de değinerek, “Putin ve Zelenskiy görüşmeli. Görüşürler mi bilmiyorum. Eğer görüşmezlerse bunun sonuçları olabilir. Bir hafta ya da iki hafta içinde ne olacağını göreceğiz. O noktada ben devreye gireceğim” dedi.