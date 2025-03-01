Trump’ın Tarife Planları Ekonomiyi Etkiliyor

YENİ TARİFELERİN DEVREYE GİRMESİ

Trump, geçtiğimiz hafta Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Meksika ve Kanada’dan ABD’ye uyuşturucu akışının devam ettiğini belirterek bu ülkelere yeni tarifelerin 4 Mart 2025 tarihinde işleme gireceğini duyurdu. Ayrıca, Çin’e yüzde 10 oranında ek tarife uygulanacağını ifade eden Trump, “Karşılıklı tarife için 2 Nisan tarihi geçerli olmaya devam edecek” dedi. Uzmanlar, bu tür adımların ABD’de enflasyonu artırabileceği ve Fed’in faiz politikalarını zor hale getirebileceği görüşünde.

AVRUPA BİRLİĞİNE YÜZDE 25 TARİFE

Trump, Beyaz Saray’daki ilk kabine toplantısında Avrupa Birliği’ne (AB) yönelik gümrük vergilerinin yakında açıklanacağı ve bu bağlamda yüzde 25 oranında bir tarife uygulanacağını aktardı. “AB, ABD’yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım” diyen Trump, bu kararın otomobil sektörünü özellikle hedef aldığını vurguladı. AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill ise bu duruma “kararlı ve hızlı” bir tepki verileceğini, Avrupa’daki tüketicileri ve işletmeleri koruyacaklarını bildirdi.

GERGİN ZELENSKIY-GÖRÜŞMESİ

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy arasındaki görüşme, dün Oval Ofis’te beklenmedik bir gerilim yarattı. Ortak basın toplantısının iptal edildiği bu görüşmede, nadir toprak elementleri anlaşmasının imzalanmadığı belirtildi. Trump, “Ya bu anlaşmayı imzalarsınız ya da biz yokuz. 3. Dünya Savaşı ile kumar oynuyorsun” dedi ve Zelenskiy’nin barışa hazır olmadığına dikkat çekti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent de “Barış istemeyen bir liderle ekonomik anlaşma zor” yorumunu yaptı.

FED’İN POLİTİKALARI VE PİYASA BEKLENTİLERİ

Analistler, Trump’ın tarifelere yönelik planlarının Fed’in enflasyonla mücadelede elde ettiği olumlu sonuçları riske atabileceğini belirtiyor. Para piyasalarında, Fed’in Haziran 2025’te yüzde 92 olasılıkla 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahminleri öne çıkıyor. Yıl boyunca toplamda iki faiz indiriminin gerçekleşeceği beklentisi hakim. Yeni haftada, ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri ve Fed’in “Bej Kitap” raporu yatırımcıların dikkatini çekecek.

BAKIR İTHALATI ÜZERİNDE YENİ İNCELEME

Trump, Ticaret Bakanlığı’na bakır ithalatına yönelik olası gümrük vergilerinin araştırılması talimatını verdi. Truth Social’da “Bakır endüstrimizi yeniden inşa edeceğiz” ifadelerini kullanan Trump, Amerikalıları işsizlikten kurtaran haksız ticareti sona erdirmeyi amaçladıklarını açıkladı. Bu karar, küresel tedarik zincirlerinde farklı bir dalgalanma yaratarak etkilerini gösterebilir.

EKONOMİK GÖSTERGELER VE KÜRESEL TEPKİLER

ABD’de kişisel tüketim harcamaları Ocak ayında yüzde 0,2 oranında düşerken, çekirdek PCE fiyat endeksi yıllık bazda yüzde 2,6 ile tahminlere paralel bir artış gösterdi. Ülke ekonomisi 2024’ün son çeyreğinde yüzde 2,3 oranında büyüdü. IMF Başkanı Kristalina Georgieva, yüksek belirsizlik ve makroekonomik istikrarın korunması gerektiği vurgusunu yaptı. Fed yetkilileri de enflasyondaki yukarı yönlü risklere dikkat çekiyor.

PIYASALARDaki SON GELİŞMELER

Trump’ın açıklamalarının ardından tahvil talebinin arttığı görülüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,27 seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı 2.849 dolara düştü. Brent petrol fiyatı ise 73 dolar seviyesine indi. New York borsasında S&P 500 yüzde 0,98, Nasdaq ise yüzde 3,38 oranında değer kaybetti.