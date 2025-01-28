Trump’ın TikTok Satış Baskısı Devam Ediyor

GÜVENLİK ENDİŞELERİ VE KİŞİSEL VERİLER

TikTok’un geleceği hakkında tartışmalar sürüyor ve bu süreçte Microsoft’un potansiyel alıcılar arasında yer alması dikkat çekiyor. ABD’de 170 milyon kullanıcıya ulaşan TikTok, son dönemde büyük bir ilgi ve baskı altında. Başkan Donald Trump, konu ile ilgili açıklamalarında, bir kararın önümüzdeki 30 gün içerisinde alınabileceğini belirtiyor. Microsoft, TikTok’a olan ilgisini gizlemese de bu konuda resmi bir açıklama yapmamış durumda. Aynı şekilde, TikTok’un sahibi ByteDance ve şirket yetkilileri de sessizliğini koruyor. TikTok’un sahipliğiyle ilgili tartışmalar çoğunlukla güvenlik endişelerinden kaynaklanıyor. Bazı ABD’li yetkililer, ByteDance’in TikTok üzerindeki kontrolünün Amerikan kullanıcılarının verisini riske atabileceğinden endişe ediyor.

ALTERNATİF ALIM TEKLİFLERİ

Daha önce ByteDance’in TikTok’tan ayrılmasını gerektiren bir yasa çıkarılmıştı. Ancak yasa yürürlüğe girmeden hemen önce uygulamanın geçici olarak kapatılması gündeme gelirken, Trump göreve geldikten sonraki gün bu yasa için 75 günlük bir erteleme kararı almıştı. Microsoft dışında TikTok’u satın almak için başka şirketlerin de devrede olduğu gözlemleniyor. Oracle, TikTok’un ABD operasyonlarına destek veren ve sunucu altyapısını sağlayan bir firma olarak sürece dahil olan diğer büyük firmalardan biri. Trump, Oracle’ın liderliğiyle doğrudan görüşmediğini ancak birçok önemli tarafın müzakerelere katıldığını ifade ediyor.

YATIRIMCILAR VE PAZARDAKİ GELİŞMELER

Tartışmalar karmaşık bir hale gelirken, ByteDance’in ABD merkezli bazı yatırımcılarının sürece katılması bekleniyor. Bu gruplar arasında General Atlantic, Sequoia Capital ve Susquehanna International Group gibi önemli yatırımcılar mevcut. Ayrıca, milyarder Frank McCourt’un liderliğindeki bir grup ve YouTuber Mr. Beast’in dahil olduğu başka bir grup da TikTok’u satın almak için ilgi belirtiyor. Bu grupların, Oracle ile yapılan görüşmelerin dışında kaldıkları belirtiliyor. Trump, TikTok’un %50 hissesinin ABD hükümeti tarafından bir ortaklıkla alınması gerektiğini vurgulayarak, tartışmaya yeni bir boyut ekliyor. Ancak bu teklif, Kongre tarafından çok fazla destek bulamıyor. Bunun nedeni ise, uygulamanın Çin ile yakın ilişkileri olduğu yönündeki endişeler.

TIKTOK’UN VERİ GÜVENLİĞİ

TikTok, ABD verilerinin Oracle’ın bulut sunucularında güvenli bir şekilde depolandığını ve kullanıcı verilerini yanlış yönetmediğini sürekli olarak dile getiriyor. Bu durum, TikTok’un geleceğini hem büyük teknoloji şirketlerinin hem de hükümetin etkisiyle şekillendirecek gibi görünüyor.