Trump’ın Üçüncü Durağı BAE’dir

ABD BAŞKANININ KÖRFEZ TURU

ABD Başkanı Donald Trump, ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisini Körfez ülkelerine yapıyor. Orta Doğu turunun üçüncü durağı olarak Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) ulaştı.

BAE’DE RESMİ KARŞILAMA

Trump’ı taşıyan uçak, Uluslararası Zayed Havalimanı’na iniş yaptığında, BAE Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayid Al Nahyan tarafından resmi bir törenle karşılandı. Bu esnada bazı ilginç anlar da kameralara yansıdı. Sarayda hazırlanan çocuklar, Trump’ın görünmesinin ardından müzik eşliğinde saçlarını salladı.

ORTA DOĞU TURUNUN AŞAMALARI

Trump’ın Orta Doğu turu, Suudi Arabistan ile başlamış, ardından Katar’a geçmiş ve şimdi de BAE’ye ulaşmış oldu. Bu tur, Trump’ın Ocak ayında başlayan ikinci başkanlık döneminin ilk yurt dışı gezisi olarak biliniyor.

SAVAŞ UÇAKLARIYLA KARŞILAMA

ABD Başkanı’nın uçağı, BAE hava sahasına girdiğinde, ziyareti onurlandırmak amacıyla askeri jetlerden oluşan bir filo tarafından karşılandı. Filo lideri, telsizle uçağa haber vererek Trump’a BAE adına sıcak bir karşılamada bulunarak Başkanlık Havaalanı’na kadar eşlik etme izni istedi.

DÖRT GÜNDE 4 TRİLYON DOLARLIK ANLAŞMA

Trump, Orta Doğu turunun son durağı olan BAE ziyaretine Katar’dan ayrılarak başladı. Doha’da iş dünyası liderleriyle gerçekleştirdiği toplantıda, Körfez turunun 4 trilyon dolara kadar anlaşma getirebileceğine dikkat çekti. “Bu bir rekor tur. Daha önce dört veya beş günde toplam 4 trilyon dolar toplayabilecek bir tur hiç olmadı” diyen Trump, temaslarının ekonomik boyutuna da vurgu yaptı. Trump’ın Körfez ülkelerini kapsayan ziyareti, savunma sanayisinden enerjiye kadar birçok sektörde milyarlarca dolarlık anlaşmaların zeminini hazırlıyor.