Trump’ın Yapay Zeka Videosu Tepki Çekti

ÇOCUKLARIN SAVAŞ ORTAMINDAN KAÇIŞI

Videonun başlangıcında, çocukların savaş ortamında silahlı kişilerden kaçarkenki görüntüleri yer alıyor. Bu sahneler, izleyenlerde derin bir etki bırakıyor ve savaşın yarattığı yıkımı gözler önüne seriyor.

GÖKDERE VE LÜKS ARAÇLARLA GAZZE

Videonun devamında ise Gazze, lüks arabalar ve yüksek binalarla dolu bir tatil şehri haline geliyor. Bu görüntüler, ciddi bir tezat oluşturarak izleyicilerin dikkatini çekiyor. İzleyicilere sunulan bu sahnelerde “Trump Gazze” yazılı tabelalar göze çarpıyor.

TRUMP VE NETANYAHU’NUN TARTIŞMALARA YOL AÇAN GÖRÜNTÜLERİ

Videonun sonunda Trump, Netanyahu ile birlikte şezlonglarda yan yana uzanıyor. Trump’ın Truth Social hesabından paylaştığı bu video, hem destekçileri hem de karşıtları tarafından farklı tepkilerle karşılanıyor. Trump destekçisi bir kullanıcı, “Daha iyi ekonomi ve güçlü bir Amerika için oy verdim. Gazze için değil!” derken, başka bir kullanıcı “Vergilerimin bir başka ülkenin yıkılması için harcanmasını istemiyorum!” ifadelerini kullanıyor.

TARTIŞMALARIN ARDINDAKİ MESAJ

Trump’ın bu video ile ne mesaj vermek istediği üzerine büyük tartışmalar yaşanıyor. Daha önce, Gazze’nin artık yaşanabilir bir yer olmadığını söyleyen Donald Trump, ABD’nin Gazze’yi devralacağına dair iddialarda bulunmuştu. Ayrıca Filistinlilerin başka ülkelere yerleştirilmesi gerektiğini savunmuştu. Beyaz Saray’da Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, Gazze’nin yeniden inşasına dair planlar üzerinde durulmuştu.