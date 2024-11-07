Trump’ın Zaferi İçin Erdoğan’dan Tebrik

SEÇİM SONUÇLARI VE TEBRİKLER

Amerika’daki tarihi seçimde, resmi olmayan sonuçlara göre Donald Trump zafer kazandı. Dünya genelinden birçok tebrik mesajı iletilirken, bu isimler arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer alıyor. Erdoğan, Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde seçim sonucuyla ilgili iyi dileklerini iletti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN GÖRÜŞMESİ

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’ı seçim zaferi nedeniyle tebrik etti. Erdoğan, bu süreçte Türkiye ile ABD arasında iş birliğini geliştirme beklentisini dile getirdi.