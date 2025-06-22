Trump, İran’a Saldırı Kararını Verdi

TRUMP’IN İRAN’A SİLAHLI SALDIRI KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail-İran gerilimine müdahil olma kararını iki hafta içerisinde vereceğini belirtmişken, dün İran’daki üç nükleer tesise yönelik saldırı emri vererek ABD’yi savaşın içine çekmiş oldu. The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberine göre, Trump’ın bu ani kararı arkasında Tahran’ı “gafil avlama” niyeti bulunuyordu. Cumartesi günü New Jersey’deki özel kulübünde birkaç saat içinde İran’a saldırı talimatı verdiği ifade edildi. Gazeteye konuşan üst düzey bir yetkili, “Hedef, herkesin bunu beklemediği bir durum yaratmaktı” dedi.

ASKERİ HAZIRLIKLAR VE SALDIRI PLANLARI

Trump’ın orduya saldırı planını vermesi “çok gizli planlamanın odağında” yer alıyordu. B-2 bombardıman uçakları, İran’ın hava sahasına girerek en az altı adet sığınak delici bombayı İran’ın yer altındaki “nükleer kalbi” Fordo’ya bıraktı. Ayrıca, ABD ordusuna ait denizaltılar, İsfahan ve Natanz’daki nükleer tesisleri Tomahawk seyir füzeleri ile vurdu. Trump, “Fordo artık yok” derken, İran’ın nükleer programının bu saldırılardan ne ölçüde etkilendiği ve İran’ın ABD veya müttefiklerine karşı bir saldırı başlatıp başlatmayacağı belirsizliğini koruyor. Hürmüz Boğazı’nın kapatılması da İran’ın gündeminde gibi görünüyor. ABD’li bir yetkili, Trump yönetiminin İran ile temas kurarak “bunun tek seferlik bir saldırı olduğunu, bir rejim değişimi savaşının başlangıcı olmadığını açık bir şekilde ifade ettiğini” aktardı.

PLANLARIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ BEYAZ SARAY TOPLANTISI

WSJ’nin verdiği bilgilere göre, ABD’nin İran’a yönelik saldırı kararı, Beyaz Saray’da haftalar süren görüşmelerin ardından alındı. Bu süreçte askeri hazırlıklar ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile “doğrudan koordinasyon” sağlandığı belirtildi. Gazeteye göre, Trump’ın son bir haftada saldırının gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğine dair kararsız göründüğü ifade ediliyor. Trump, salı günü “Durum Odası”nda yapılan toplantıda planları onayladı ama nihai emri vermedi. Bu sürecin, İran’ın uranyum zenginleştirme çalışmalarına son verme istekliliğini değerlendirme amacı taşıdığı aktarıldı. Gazeteye konuşan bir yetkili, “Ne yapmamız gerektiği konusunda hafta başında gerçek bir tartışma vardı. Ancak Trump, salı günü ilerlemeye eğilimli olduğunun sinyalini verdi ve bu, her şeyi değiştirdi” dedi.

BELİRSİZLİK YARATMA STRATEJİSİ

Trump’ın belirsizlik yaratma amacında olduğu belirtiliyor. Beyaz Saray, perşembe günü Trump’ın “İran’a, krize diplomatik bir çözüm getirilmesi için iki hafta süre vereceğini” açıkladı. Ancak bir gün sonra Trump, sabrının azalmakta olduğunu ifade etti. İran’ın uranyum zenginleştirilmesine son verilmesi talebini geri çevirmesi üzerine Trump, saldırı kararını hayata geçirmeye karar verdi. Kimliği açıklanmayan bir ABD’li üst düzey yetkili, ABD’nin saldırısı sonrası açıklamasında zarar vermek istedikleri tüm hedeflere zarar verdiklerine inandıklarını söyledi.