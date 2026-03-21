Trump: İran İle Ateşkes Sürecine Girmeyeceğim

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN İRAN AÇIKLAMALARI

Beyaz Saray önünde gazetecilere konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran ile ateşkes süreci ile ilgilenmediğini açıkladı. Trump, “Ateşkes yapmak istemiyorum. Karşı tarafı kelimenin tam anlamıyla yok ederken ateşkes yapılmaz. Savaş hazır olduğumda bitecek” şeklinde ifadeler kullandı.

İSRAİL İLE ORTAK HEDEF

İsrail’in savaşın sona erdirilmesi konusundaki tutumunu değerlendiren Trump, “Sanırım öyle. İlişkimiz çok iyi ve aşağı yukarı benzer şeyler istiyoruz. İkimiz de zafer istiyoruz ve işte bunu elde ettik” dedi.

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ULUSLARARASI ÇAĞRI

Hürmüz Boğazı’nın güvenliğini sağlamak için “çok fazla yardıma” ihtiyaç duyulduğunu belirten Trump, Çin ve Japonya’nın sürece dahil olmasının faydalı olacağını ifade etti. ABD’nin bu su yolunu Avrupa ve Asya ülkeleri kadar yoğun kullanmadığını vurgulayan Trump, bölgedeki lojistik önemi göz ardı eden bir yaklaşım sergiledi.

İNGİLTERE’YE TEPKİ

İngiltere’nin Hürmüz Boğazı’ndaki gemilere yönelik İran füze rampalarına karşı saldırılarda üslerini ABD’ye açma kararını ele alan Trump, bunun “çok geç bir yanıt” olduğunu belirtti. Trump, “İngiltere’nin bu tavrına şaşırdım, çok daha hızlı hareket etmeleri gerekirdi,” diyerek müttefikini eleştirdi.