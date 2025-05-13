Trump, İstanbul’da görüşmelere katılacak mı?

ORTADOĞU TURUNUN İLK DURAĞI RİYAD

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk yurtdışı ziyareti için Ortadoğu’ya doğru yola çıktı. Trump’ın ilk durağı, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad oldu. Riyad’da Suudi-ABD Yatırım Forumu’nda iş dünyası temsilcilerine hitap eden Trump, gündemdeki konuları değerlendirdi.

ŞARA İLE YAPILACAK GÖRÜŞME

Yarın Riyad’da Şara ile görüşeceği planlanan Trump, yeni Suriye hükümetinin ülkeyi istikrara kavuşturma konusunda başarılı olmasını umut etmek gerektiğini belirtti. Suriye’yle ilgili tüm yaptırımları kaldırdığını ifade eden Trump, kararını Suudi Veliaht Prensi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrasında aldığını aktardı. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile Suriye Dışişleri Bakanının bu hafta Türkiye’de bir araya geleceğini de duyurdu.

İSTANBUL’DA BARİŞ GÖRÜŞMELERİNE KATILACAK

Trump, İstanbul’da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun katılacağını açıkladı.

TARİHTEKİ EN BÜYÜK SİLAH SATIŞI

Trump, “ABD uzun yıllar yanlış bir yol izledi fakat artık bir yükseliş dönemindeyiz. 142 milyar dolarlık tarihteki en büyük silah satış anlaşmasını imzaladık.” dedi. Trump’ın açıklamalarından bazı önemli noktalar ise şöyle: “Suudi ekonomisinin büyük bir kısmı artık petrolden daha güçlü. Buradaki değişim inanılmaz. Yeni nesil liderler, bambaşka bir gelecek inşa ediyorlar. Ortadoğu’nun terörizmle değil teknoloji ile anıldığı bir yere dönüşmesini istiyoruz. İnsanların birbirini bombalamasını istemiyoruz. Birlikte DAEŞ kurucularını bertaraf ettik. İran’a benzeri görülmemiş yaptırımlar uyguladık ve terörizmi finanse etmesini önledik.”