Trump: Kanada 51. Eyalet Olmalı!

KANADA’YA YENİ TİCARET ÖNERİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Kanada ve ABD arasındaki karşılıklı ticaret vergisi sorunlarını köklü bir öneri ile çözmeyi hedefliyor. Trump, Kanada’nın ABD’nin 51. eyaleti olması gerektiğini savunarak, bu adımın tüm gümrük vergilerini kaldıracağını ve iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri güçlendireceğini belirtiyor. Ayrıca, Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyuma uygulanan vergilerin artırılması talimatını vererek, Kanada’yı ekonomik yaptırımlarla tehdit etmiş durumda.

TİCARET DENGESİZLİĞİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Trump, Kanada ile ABD arasındaki ticaret dengesizliğine vurgu yapıyor. “Kanada’yı yılda 200 milyar dolardan fazla sübvanse ediyoruz. Neden? Bu böyle devam edemez. Mantıklı olan tek şey, Kanada’nın 51. eyaletimiz olmasıdır” diyen Trump, bu entegrasyonun Kanada için büyük avantajlar sağlayacağını öne sürüyor. “Tüm vergiler ve diğer engeller ortadan kalkacak. Kanadalıların vergileri azalacak, askeri ve diğer açılardan daha güvende olacaklar. Kuzey sınırıyla ilgili sorunlar bitecek ve Kanada, dünyanın en büyük ve en güçlü ulusunun bir parçası olacak” ifadelerini kullanan Trump, yıllardır var olan “yapay ayrım çizgisinin” kalkmasıyla daha güvenli bir ulus oluşturmayı hedefliyor.

Trump, Kanada’ya yönelik ekonomik baskıyı artırmak amacıyla yeni bir adım atarak, Ticaret Bakanı’na Kanada’dan ithal edilen çelik ve alüminyumda gümrük vergilerini yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarma talimatı verdiğini duyurdu. Bu kararın 12 Mart 2025’te yürürlüğe gireceğini açıklayan Trump, Ontario bölgesinden ABD’ye gelen elektriğe uygulanan yüzde 25’lik vergiyi gerekçe gösterdi. “Kanada, dünyanın en yüksek gümrük vergisi uygulayan ülkelerinden biri. Bu adaletsizliği düzeltmek için vergileri artırıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Kanada’nın mevcut “korkunç” vergileri kaldırmaması durumunda daha sert yaptırımların geleceği konusunda uyarıda bulundu. 2 Nisan 2025 tarihinde Kanada’dan ithal edilen otomobillere uygulanacak vergilerin ciddi şekilde artırılacağını söyleyen Trump, bu durumun Kanada otomobil endüstrisini “kalıcı olarak kapatabileceği” konusunda dikkat çekiyor. Bu tehdit, Kanada’nın otomotiv sektörü üzerinde potansiyel yıkıcı etkileri ile öne çıkıyor.

KANADA’NIN TEPKİSİ BEKLENİYOR

Trump’ın “51. eyalet” önerisi ve artan gümrük vergileri, Kanada’da nasıl karşılanacak henüz bilinmiyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun daha önce “ABD’nin 51. eyaleti olmayacağız” şeklindeki sözleri, bu öneriye karşı sert bir duruş sergileyebileceğini gösteriyor. Ancak ABD’nin ekonomik yaptırımları, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirebilir. Kanada’nın çelik, alüminyum ve otomotiv sektörleri, yeni vergilerden doğrudan etkilenecek gibi görünüyor.

Trump’ın önerisi ve vergi artışları, ekonomik ve siyasi açıdan geniş çaplı tartışmalara yol açma potansiyeline sahip. Kanada’nın ABD’ye olan ticaret bağımlılığı ve bu yaptırımların Kuzey Amerika ekonomisine etkileri, önümüzdeki günlerde uzmanlar tarafından dikkatle incelenecek. Ayrıca, Trump’ın “Kanada milli marşınızın çalınmaya devam edeceği en güvenli ülke olacak” sözleri, önerisinin ciddiyeti hakkında bazı soru işaretleri doğuruyor.