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Trump: Kanada, Meksika ve Çin’e Vergi

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DURDURMA İMKANI YOK

Cuma günü Oval Ofis’te basın mensuplarına açıklama yapan Başkan Trump, Kanada, Meksika ve Çin’in uygulamakta olduğu ek gümrük vergilerini durdurmak için herhangi bir eylemde bulunabileceğini düşünmüyor. Kararının kesin olduğunun altını çizen Trump, “Hayır, hayır. Şimdilik yok, hayır” diyerek, ABD’nin en büyük üç ticaret ortağının bu konuda herhangi bir zaman kazanma şansına sahip olmadığına dikkat çekti.

MİSİLLEME HAZIRLIĞI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın uygulayacağı gümrük vergilerinin gerekçesi olarak “Meksika, Kanada ve Çin’in ABD’ye tedarik ettikleri ve dağıtımına izin verdikleri yasadışı fentanil uyuşturucu”yu gösterdi. Bu durum, karşılıklı misilleme beklentilerini de beraberinde getiriyor.

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