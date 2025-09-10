Trump: Katar’a Saldırı Netanyahu’nun Kararıydı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetini hedef alan hava saldırısına dair Truth Social hesabından değerlendirmeler yaptı. Trump, saldırının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alındığını belirterek, “Bu benim değil, Netanyahu’nun kararıydı” dedi. ABD Başkanı, Katar’ın barış sağlamak için büyük çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, ABD’nin yakın bir müttefiki olduğunu ifade ederek, “Katar’ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail’in veya Amerika’nın hedeflerine hizmet etmez.” şeklinde yorumda bulundu.

İLGİLİ BİLGİLER

Trump, Hamas müzakere heyetine yönelik saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiğini de söyledi. Saldırıya ilişkin informasi alır almaz, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a Katarlıları “yaklaşan saldırı” hakkında bilgilendirmesi talimatını verdiğini aktardı. Ancak, Trump, Witkoff’un bilgiyi aktarabilmesinin “çok geç kalınmış” olduğunu dile getirdi.

KATAR’LA İLETİŞİM

Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü vurgulayan Trump, saldırı sonrasında Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. İsrail’in bu saldırısını “talihsiz bir olay” olarak tanımlayan Trump, Katar Emiri ve Başbakanı ile de konuşarak, ülkeye verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettiğini ifade etti. Trump, bu olayın bir daha Katar topraklarında yaşanmaması için güvence verdiğini de dile getirdi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı sonuçlandırması yönünde bir talimat verdiğini ekledi.